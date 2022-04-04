https://tr.sputniknews.com/20220404/kerem-akturkoglunun-kasik-adalesinde-zorlanma-ve-kanama-tespit-edildi-1055311997.html

Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi

Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi

Galatasaray, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T19:57+0300

2022-04-04T19:57+0300

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spor

kerem aktürkoğlu

galatasaray

sakatlık

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu'nun çekilen MR'ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı." ifadeleri kullanıldı.Aktürkoğlu'nun hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçında sahada yer almasının zor olduğu da belirtildi.

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kerem aktürkoğlu, galatasaray, sakatlık