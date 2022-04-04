https://tr.sputniknews.com/20220404/kerem-akturkoglunun-kasik-adalesinde-zorlanma-ve-kanama-tespit-edildi-1055311997.html
Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi
Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi
Galatasaray, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T19:57+0300
2022-04-04T19:57+0300
2022-04-04T19:57+0300
spor
kerem aktürkoğlu
galatasaray
sakatlık
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu'nun çekilen MR'ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı." ifadeleri kullanıldı.Aktürkoğlu'nun hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçında sahada yer almasının zor olduğu da belirtildi.
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kerem aktürkoğlu, galatasaray, sakatlık
Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi
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Galatasaray, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu'nun çekilen MR'ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı." ifadeleri kullanıldı.
Aktürkoğlu'nun hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçında sahada yer almasının zor olduğu da belirtildi.