Türkiye
SON DAKİKA | Zaharova: Alman siyasi makinesinin bu kötü niyetli hareketine karşılık vereceğiz
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220404/kerem-akturkoglunun-kasik-adalesinde-zorlanma-ve-kanama-tespit-edildi-1055311997.html
Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi
Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi
Galatasaray, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T19:57+0300
2022-04-04T19:57+0300
spor
kerem aktürkoğlu
galatasaray
sakatlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051379926_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c1feeefcb51f83962291fcaf1cb9d641.jpg
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu'nun çekilen MR'ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı." ifadeleri kullanıldı.Aktürkoğlu'nun hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçında sahada yer almasının zor olduğu da belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051379926_73:0:721:486_1920x0_80_0_0_f3c77f3bb62730443fee78ad546c2057.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kerem aktürkoğlu, galatasaray, sakatlık

Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi

19:57 04.04.2022
© AA Kerem Aktürkoğlu
 Kerem Aktürkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Galatasaray, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu'nun çekilen MR'ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı." ifadeleri kullanıldı.
Aktürkoğlu'nun hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçında sahada yer almasının zor olduğu da belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала