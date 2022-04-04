https://tr.sputniknews.com/20220404/kovid-19un-yeni-varyanti-omicron-xe-ingiltere-ve-taylandda-goruldu--1055296555.html

Kovid-19'un yeni varyantı 'Omicron XE', İngiltere ve Tayland'da görüldü

Kovid-19'un yeni varyantı 'Omicron XE', İngiltere ve Tayland'da görüldü

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede yakın zamanda görülen Omicron BA.1 ve BA.2 varyantlarının çapraz mutasyonu olan 'XE' varyantının... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T12:30+0300

2022-04-04T12:30+0300

2022-04-04T12:32+0300

koronavirüs

varyant

kovid-19

omicron

ingiltere

tayland

omicron ba.2

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Sağlık yetkilileri, İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı Omicron XE'nin görüldüğünü doğruladı.Yetkililere göre yeni varyant, teknik olarak 'rekombinant' olarak biliniyor. Ancak UKHSA, bu varyantın, virüsün önceki versiyonlarından daha bulaşıcı olup olmadığını tahmin saptayabilmek için henüz erken olduğunu açıkladı.Omicron BA. 1 ve BA. 2 varyantlarının çapraz mutasyonu olarak bilinen varyant, 'XE' olarak adlandırılıyor.Yetkililer, 22 Mart itibarıyla yalnızca İngiltere'de 637 XE vakası tespit edildiğini duyurdu.Kovid-19'un yeni varyantı olarak ortaya çıkan Omicron XE'nin Tayland'da da görülmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile iletişime geçildiği bildirildi. Tayland Sağlık Bakanlığı, varyantın bir Omicron alt varyantı mı yoksa yeni bir varyant olarak mı sınıflandırılacağını belirlemek için gözlemlerin devam ettiğini söyledi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, Bangkok'ta tespit edilen 'Omicron XE' ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü ile sürekli koordinasyon halinde. Varyantın, özelliklerde önemli bir değişiklik göstermesi durumunda Omicron'un bir alt varyantı veya DSÖ tarafından adlandırılacak yeni bir varyant olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağına ilişkin gözlem devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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varyant, kovid-19, omicron, ingiltere, tayland, omicron ba.2