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https://tr.sputniknews.com/20220404/kuruma-noktasina-gelen-devegecidi-barajinda-yagislar-umut-verdi-1055303779.html
Kuruma noktasına gelen Devegeçidi Barajı'nda yağışlar umut verdi
Kuruma noktasına gelen Devegeçidi Barajı'nda yağışlar umut verdi
Diyarbakır’da, geçtiğimiz yıl yaz aylarında kuruma noktasına gelen Devegeçidi Barajı’nda yağışlarla birlikte su seviyesinde yükselme yaşandı. Geçtiğimiz yaz... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T15:00+0300
2022-04-04T15:02+0300
yaşam
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baraj
kuraklık
diyarbakır
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Kuraklık tehlikesi altında olan Güneydoğu Anadolu illerinde yağışlar umut oldu. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında kuruma noktasına gelen birçok barajda su seviyesi yükseldi. Bu barajlardan biri olan Devegeçidi Barajı’nda Mart ayına kadar süren yağışlarla birlikte su seviyesinde yükselme gözlendi. Geçtiğimiz yıl kuraklığın etkisiyle suların yaklaşık 200 metre çekildiği barajda, bu yılki yağışlarla su seviyesi arttı. 150 metre civarında su seviyesinin arttığı baraj, Nisan ayında gelecek yağışlar ile doluluk oranının daha da artması bekleniyor. 2010 yılında sulama amacıyla kurulan ve 3 milyon metreküpü aşkın su toplama hacmine sahip olan baraj gölündeki su seviyesinin yükselmesi göçmen kuşlar için de umut oldu.Devegeçidi Barajı, göçmen kuşlar için önemli besin ve yumurtlama alanı. Tatlı su balıkçılığının yapıldığı baraj, Fırat ve su kaplumbağası gibi birçok türe de ev sahipliği yapıyor. Baraj, tarımsal üretimde sulama amaçlı kullanılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220403/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-88i-asti-1055280055.html
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Sertaç Kayar
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özel, baraj, kuraklık, diyarbakır

Kuruma noktasına gelen Devegeçidi Barajı'nda yağışlar umut verdi

15:00 04.04.2022 (güncellendi: 15:02 04.04.2022)
© Sputnik / Sertaç KayarGeçtiğimiz gün aynı açıdan çekilen barajda su seviyesinin arttığı görülüyor.
Geçtiğimiz gün aynı açıdan çekilen barajda su seviyesinin arttığı görülüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Diyarbakır’da, geçtiğimiz yıl yaz aylarında kuruma noktasına gelen Devegeçidi Barajı’nda yağışlarla birlikte su seviyesinde yükselme yaşandı. Geçtiğimiz yaz kuruma noktasına gelen barajdaki su seviyesinin yükselmesi aynı açılardan Sputnik objektiflerine yansıdı.
Kuraklık tehlikesi altında olan Güneydoğu Anadolu illerinde yağışlar umut oldu. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında kuruma noktasına gelen birçok barajda su seviyesi yükseldi. Bu barajlardan biri olan Devegeçidi Barajı’nda Mart ayına kadar süren yağışlarla birlikte su seviyesinde yükselme gözlendi.
Geçtiğimiz yıl kuraklığın etkisiyle suların yaklaşık 200 metre çekildiği barajda, bu yılki yağışlarla su seviyesi arttı. 150 metre civarında su seviyesinin arttığı baraj, Nisan ayında gelecek yağışlar ile doluluk oranının daha da artması bekleniyor.
2010 yılında sulama amacıyla kurulan ve 3 milyon metreküpü aşkın su toplama hacmine sahip olan baraj gölündeki su seviyesinin yükselmesi göçmen kuşlar için de umut oldu.
© Sputnik
Geçen yıl yaz aylarında kuruma noktasına gelen baraj Sputnik objektiflerine böyle yansımıştı. - Sputnik Türkiye
1/4
© Sputnik
© Sputnik / Sertaç Kayar
Geçtiğimiz gün aynı açıdan çekilen barajda su seviyesinin arttığı görülüyor. - Sputnik Türkiye
2/4
© Sputnik / Sertaç Kayar
© Sputnik / Sertaç Kayar
Geçtiğimiz yıl farklı bir açıdan çekilen fotoğrafta kuraklığın boyutu dikkat çekiyor. - Sputnik Türkiye
3/4
© Sputnik / Sertaç Kayar
© Sputnik / Sertaç Kayar
Geçtiğimiz gün aynı açıdan çekilen fotoğrafta su seviyesindeki artış görülüyor. - Sputnik Türkiye
4/4
© Sputnik / Sertaç Kayar
1/4
© Sputnik
2/4
© Sputnik / Sertaç Kayar
3/4
© Sputnik / Sertaç Kayar
4/4
© Sputnik / Sertaç Kayar
Devegeçidi Barajı, göçmen kuşlar için önemli besin ve yumurtlama alanı. Tatlı su balıkçılığının yapıldığı baraj, Fırat ve su kaplumbağası gibi birçok türe de ev sahipliği yapıyor. Baraj, tarımsal üretimde sulama amaçlı kullanılıyor.
İstanbul - Baraj - doluluk oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
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İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 88'i aştı
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