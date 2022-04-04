https://tr.sputniknews.com/20220404/kuruma-noktasina-gelen-devegecidi-barajinda-yagislar-umut-verdi-1055303779.html

Kuruma noktasına gelen Devegeçidi Barajı'nda yağışlar umut verdi

Kuruma noktasına gelen Devegeçidi Barajı'nda yağışlar umut verdi

Diyarbakır’da, geçtiğimiz yıl yaz aylarında kuruma noktasına gelen Devegeçidi Barajı’nda yağışlarla birlikte su seviyesinde yükselme yaşandı. Geçtiğimiz yaz... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T15:00+0300

2022-04-04T15:00+0300

2022-04-04T15:02+0300

yaşam

özel

baraj

kuraklık

diyarbakır

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Kuraklık tehlikesi altında olan Güneydoğu Anadolu illerinde yağışlar umut oldu. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında kuruma noktasına gelen birçok barajda su seviyesi yükseldi. Bu barajlardan biri olan Devegeçidi Barajı’nda Mart ayına kadar süren yağışlarla birlikte su seviyesinde yükselme gözlendi. Geçtiğimiz yıl kuraklığın etkisiyle suların yaklaşık 200 metre çekildiği barajda, bu yılki yağışlarla su seviyesi arttı. 150 metre civarında su seviyesinin arttığı baraj, Nisan ayında gelecek yağışlar ile doluluk oranının daha da artması bekleniyor. 2010 yılında sulama amacıyla kurulan ve 3 milyon metreküpü aşkın su toplama hacmine sahip olan baraj gölündeki su seviyesinin yükselmesi göçmen kuşlar için de umut oldu.Devegeçidi Barajı, göçmen kuşlar için önemli besin ve yumurtlama alanı. Tatlı su balıkçılığının yapıldığı baraj, Fırat ve su kaplumbağası gibi birçok türe de ev sahipliği yapıyor. Baraj, tarımsal üretimde sulama amaçlı kullanılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220403/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-88i-asti-1055280055.html

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özel, baraj, kuraklık, diyarbakır