Kuruma noktasına gelen Devegeçidi Barajı'nda yağışlar umut verdi

Kuraklık tehlikesi altında olan Güneydoğu Anadolu illerinde yağışlar umut oldu. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında kuruma noktasına gelen birçok barajda su seviyesi yükseldi. Bu barajlardan biri olan Devegeçidi Barajı’nda Mart ayına kadar süren yağışlarla birlikte su seviyesinde yükselme gözlendi. Geçtiğimiz yıl kuraklığın etkisiyle suların yaklaşık 200 metre çekildiği barajda, bu yılki yağışlarla su seviyesi arttı. 150 metre civarında su seviyesinin arttığı baraj, Nisan ayında gelecek yağışlar ile doluluk oranının daha da artması bekleniyor. 2010 yılında sulama amacıyla kurulan ve 3 milyon metreküpü aşkın su toplama hacmine sahip olan baraj gölündeki su seviyesinin yükselmesi göçmen kuşlar için de umut oldu.Devegeçidi Barajı, göçmen kuşlar için önemli besin ve yumurtlama alanı. Tatlı su balıkçılığının yapıldığı baraj, Fırat ve su kaplumbağası gibi birçok türe de ev sahipliği yapıyor. Baraj, tarımsal üretimde sulama amaçlı kullanılıyor.
Diyarbakır’da, geçtiğimiz yıl yaz aylarında kuruma noktasına gelen Devegeçidi Barajı’nda yağışlarla birlikte su seviyesinde yükselme yaşandı. Geçtiğimiz yaz kuruma noktasına gelen barajdaki su seviyesinin yükselmesi aynı açılardan Sputnik objektiflerine yansıdı.
Kuraklık tehlikesi altında olan Güneydoğu Anadolu illerinde yağışlar umut oldu. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında kuruma noktasına gelen birçok barajda su seviyesi yükseldi. Bu barajlardan biri olan Devegeçidi Barajı’nda Mart ayına kadar süren yağışlarla birlikte su seviyesinde yükselme gözlendi.
Geçtiğimiz yıl kuraklığın etkisiyle suların yaklaşık 200 metre çekildiği barajda, bu yılki yağışlarla su seviyesi arttı. 150 metre civarında su seviyesinin arttığı baraj, Nisan ayında gelecek yağışlar ile doluluk oranının daha da artması bekleniyor.
2010 yılında sulama amacıyla kurulan ve 3 milyon metreküpü aşkın su toplama hacmine sahip olan baraj gölündeki su seviyesinin yükselmesi göçmen kuşlar için de umut oldu.
Devegeçidi Barajı, göçmen kuşlar için önemli besin ve yumurtlama alanı. Tatlı su balıkçılığının yapıldığı baraj, Fırat ve su kaplumbağası gibi birçok türe de ev sahipliği yapıyor. Baraj, tarımsal üretimde sulama amaçlı kullanılıyor.