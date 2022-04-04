https://tr.sputniknews.com/20220404/lavrov-bucada-yasananlar-sahte-bir-saldiri-1055298629.html
Lavrov: Buça’da yaşananlar sahte bir saldırı
Lavrov: Buça’da yaşananlar sahte bir saldırı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınındaki Buça kasabasında yaşananlar için ‘sahte saldırı’ tanımlamasını yaptı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T13:03+0300
2022-04-04T13:03+0300
2022-04-04T13:51+0300
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Buça'daki durumun Batı ve Ukrayna'nın sosyal ağlarda yaydığı bir mizansen olduğunun altını çizen Lavrov, bunun Rusya karşıtı amaçlar için kullanılmaya çalışıldığını vurguladı.Moskova'da BM Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile görüşmesinin başında konuşan Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'ni Buça'daki durumla ilgili olarak acil toplantıya çağırdıklarını, zira bu tür provokasyonlarda uluslararası barış ve güvenlik için doğrudan tehdit gördüklerini belirtti.Lavrov, "Bugünlerde Kiev Bölgesi'nin Buça kentinde Rus askerleri oradan plana uygun olarak ayrıldıktan sonra yeni bir sahte saldırı düzenlendi. Orada, (Rus askerleri çıktıktan) birkaç gün sonra Ukraynalı temsilcilerin ve onların Batılı hamilerinin tüm kanallardan ve sosyal ağlardan yaydığı bir mizansen ortaya koyuldu" dedi."Rus askerleri, bu şehirden 30 Mart'ta tamamen ayrıldı ve 31 Mart'ta belediye başkanı her şeyin yolunda olduğunu zafer edasıyla söyledi. Fakat henüz iki gün geçtikten sonra şu anda Rusya karşıtı amaçlarla kullanmaya çalıştıkları bu mizanseni sokaklarda sahneye koyduklarını gördük" diye devam eden Lavrov, Batı'nın Ukrayna'daki insani konuları politize etme girişimlerinin maalesef bir türlü bitmek bilmediğini söyledi."Birkaç hafta önce Mariupol'daki doğumevlerinden birindeki durumu Rus ordusunun suçu olarak sunmaya çalıştılar. Daha sonra bu girişimlerin açıkça provokasyon amacıyla yapıldığı ve sahte materyaller ortaya koyulduğu ortaya çıktı" hatırlatmasında bulunan Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'ni Buça'daki durumla ilgili olarak acil toplantıya çağırdıktan sonra dönem başkanı İngiltere'den bu konuda teyit alamadıklarını ancak dönem başkanından işlevlerini yerine getirmesini talep edeceklerini ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220404/kremlin-bucada-gorulen-sivil-olumleriyle-rusyanin-iliskili-oldugu-suclamalarini-reddetti-1055297838.html
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Lavrov: Buça’da yaşananlar sahte bir saldırı
13:03 04.04.2022 (güncellendi: 13:51 04.04.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınındaki Buça kasabasında yaşananlar için ‘sahte saldırı’ tanımlamasını yaptı.
Buça'daki durumun Batı ve Ukrayna'nın sosyal ağlarda yaydığı bir mizansen olduğunun altını çizen Lavrov, bunun Rusya karşıtı amaçlar için kullanılmaya çalışıldığını vurguladı.
Moskova'da BM Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile görüşmesinin başında konuşan Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'ni Buça'daki durumla ilgili olarak acil toplantıya çağırdıklarını, zira bu tür provokasyonlarda uluslararası barış ve güvenlik için doğrudan tehdit gördüklerini belirtti.
Lavrov, "Bugünlerde Kiev Bölgesi'nin Buça kentinde Rus askerleri oradan plana uygun olarak ayrıldıktan sonra yeni bir sahte saldırı düzenlendi. Orada, (Rus askerleri çıktıktan) birkaç gün sonra Ukraynalı temsilcilerin ve onların Batılı hamilerinin tüm kanallardan ve sosyal ağlardan yaydığı bir mizansen ortaya koyuldu" dedi.
"Rus askerleri, bu şehirden 30 Mart'ta tamamen ayrıldı ve 31 Mart'ta belediye başkanı her şeyin yolunda olduğunu zafer edasıyla söyledi. Fakat henüz iki gün geçtikten sonra şu anda Rusya karşıtı amaçlarla kullanmaya çalıştıkları bu mizanseni sokaklarda sahneye koyduklarını gördük" diye devam eden Lavrov, Batı'nın Ukrayna'daki insani konuları politize etme girişimlerinin maalesef bir türlü bitmek bilmediğini söyledi.
"Birkaç hafta önce Mariupol'daki doğumevlerinden birindeki durumu Rus ordusunun suçu olarak sunmaya çalıştılar. Daha sonra bu girişimlerin açıkça provokasyon amacıyla yapıldığı ve sahte materyaller ortaya koyulduğu ortaya çıktı" hatırlatmasında bulunan Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'ni Buça'daki durumla ilgili olarak acil toplantıya çağırdıktan sonra dönem başkanı İngiltere'den bu konuda teyit alamadıklarını ancak dönem başkanından işlevlerini yerine getirmesini talep edeceklerini ekledi.