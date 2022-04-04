Türkiye
SON DAKİKA| Litvanya, Rusya büyükelçisini geri çekiyor
https://tr.sputniknews.com/20220404/litvanya-rusya-buyukelcisini-geri-cekiyor-1055306084.html
Litvanya, Rusya büyükelçisini geri çekiyor
Litvanya, Rusya büyükelçisini geri çekiyor
Litvanya yönetimi, Rusya büyükelçisine ülkeden ayrılması talimatı verdi ve Klaipeda’daki konsolosluğu kapatma kararı aldı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T15:58+0300
2022-04-04T16:06+0300
rusya
litvanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051436137_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a3f8a791450fbe06a85e305147a72962.jpg
Litvanya hükümeti bugün Litvanya ile Rusya arasındaki diplomatik açıdan temsil düzeyini düşürmeye karar verdi.
rusya
litvanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051436137_141:0:1341:900_1920x0_80_0_0_0232b323bff7167d586ffe2f05d5c509.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, litvanya

Litvanya, Rusya büyükelçisini geri çekiyor

15:58 04.04.2022 (güncellendi: 16:06 04.04.2022)
© REUTERS / Ints KalninsLitvanya bayrağı
Litvanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Litvanya yönetimi, Rusya büyükelçisine ülkeden ayrılması talimatı verdi ve Klaipeda’daki konsolosluğu kapatma kararı aldı.
Litvanya hükümeti bugün Litvanya ile Rusya arasındaki diplomatik açıdan temsil düzeyini düşürmeye karar verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала