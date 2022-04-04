https://tr.sputniknews.com/20220404/litvanya-rusya-buyukelcisini-geri-cekiyor-1055306084.html
Litvanya, Rusya büyükelçisini geri çekiyor
Litvanya, Rusya büyükelçisini geri çekiyor
Litvanya yönetimi, Rusya büyükelçisine ülkeden ayrılması talimatı verdi ve Klaipeda’daki konsolosluğu kapatma kararı aldı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T15:58+0300
2022-04-04T15:58+0300
2022-04-04T16:06+0300
rusya
litvanya
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Litvanya hükümeti bugün Litvanya ile Rusya arasındaki diplomatik açıdan temsil düzeyini düşürmeye karar verdi.
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rusya, litvanya
Litvanya, Rusya büyükelçisini geri çekiyor
15:58 04.04.2022 (güncellendi: 16:06 04.04.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Litvanya yönetimi, Rusya büyükelçisine ülkeden ayrılması talimatı verdi ve Klaipeda’daki konsolosluğu kapatma kararı aldı.
Litvanya hükümeti bugün Litvanya ile Rusya arasındaki diplomatik açıdan temsil düzeyini düşürmeye karar verdi.