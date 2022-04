Mehmet Öz'ün kuzeni Dr. Öz: Nüfus artış hızı azaltılmalı, kısıtlamalar gerekiyor

“Dünyamıza zarar veren ve küresel ısınmayı tetikleyen unsurlardan birisi hayvan yememiz. Bu yediğimiz hayvanlar için ormanları yok edip meralar açıyoruz, bu hayvanları beslemek için tarım yapıyoruz. Et yemek, sağlığımız için de iyi değil. Biz etçi değiliz, bağırsaklarımız çok uzun; ayrıca et, sağlığımıza zararlı. Yendiğimiz hayvanlara korkunç eziyetler yapıyoruz. Et, yemememiz, kesinlikle etten vazgeçmemiz, vejeteryan bir diyete geçmemiz gerekiyor.”