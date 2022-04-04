Mehmet Öz'ün kuzeni Dr. Öz: Nüfus artış hızı azaltılmalı, kısıtlamalar gerekiyor
14:23 04.04.2022 (güncellendi: 14:34 04.04.2022)
© SputnikMehmet Öz’ün kendisi gibi doktor olan kuzeni Sevil Öz
© Sputnik
Mehmet Öz’ün doktor kuzeni Sevil Öz, “Nüfus artış hızı azaltılmalı. Lütfen doğurmayalım. 80 yılımız var, sınırlamalar olmalı. 4 çocuk doğurmak anlaşılır değil, bütün dünyayı düşünmeliyiz. Üremememiz gerekiyor. Eğitimler yapılmalı, belki de kısıtlamalar gerekiyor” dedi.
Mehmet Öz’ün kendisi gibi doktor olan kuzeni Sevil Öz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Çekya’da 25 haneli bir köyde yaşamaya başlayan Ve son kitabı ‘Anti Kanser’e ilişkin ‘Kitabı yazarken hem vegan hem de küresel eylemci oldum’ diyen Dr.Sevil Öz, şöyle devam etti:
“Bu, bir kısır döngü. Biz kanser oldukça dünya hastalanıyor dünya hastalandıkça kanser oluyoruz. Çevreden başlayacağız; önce dünyayı değiştireceğiz, sonra kendimiz iyileşeceğiz. Küresel ısınmayı biz yaptık, Dünya’yı ve kendimizi hasta eden biziz.”
‘4 çocuk doğurmak anlaşılır değil, bütün dünyayı düşünmeliyiz’
Öz, “Şimdi umutlarımız ilerleyen teknolojinin, dünyanın yaralarını sarabilmesinde ve mevcut sistemlerin sürdürülebilir sistemlerle değiştirilmesinde. Bir umudumuz daha var ki o da bizleriz. Bizim içinde bulunduğumuz durumu tüm gerçekleri ile fark edip harekete geçmemiz gerekiyor. Bu şekilde kanser dahil pek çok hastalığı yenebilir, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakabiliriz” dedi:
“Nüfus artış hızı azaltılmalı. Lütfen doğurmayalım. 80 yılımız var, sınırlamalar olmalı. 4 çocuk doğurmak anlaşılır değil, bütün dünyayı düşünmeliyiz. Şu an çocuk sahibi olmak isteyenler planladıklarından sadece bir tane az çocuğa sahip olsalar o kadar büyük bir kademe atlıyoruz ki… Üremememiz gerekiyor. Eğitimler yapılmalı, belki de kısıtlamalar gerekiyor.”
‘Etten vazgeçmemiz, vejeteryan bir diyete geçmemiz gerekiyor’
Öz, şöyle devam etti:
“Dünyamıza zarar veren ve küresel ısınmayı tetikleyen unsurlardan birisi hayvan yememiz. Bu yediğimiz hayvanlar için ormanları yok edip meralar açıyoruz, bu hayvanları beslemek için tarım yapıyoruz. Et yemek, sağlığımız için de iyi değil. Biz etçi değiliz, bağırsaklarımız çok uzun; ayrıca et, sağlığımıza zararlı. Yendiğimiz hayvanlara korkunç eziyetler yapıyoruz. Et, yemememiz, kesinlikle etten vazgeçmemiz, vejeteryan bir diyete geçmemiz gerekiyor.”