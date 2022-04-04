https://tr.sputniknews.com/20220404/mehmet-ozun-kuzeni-dr-oz-nufus-artis-hizi-azaltilmali-kisitlamalar-gerekiyor-1055302375.html

Mehmet Öz'ün kuzeni Dr. Öz: Nüfus artış hızı azaltılmalı, kısıtlamalar gerekiyor

Mehmet Öz'ün kuzeni Dr. Öz: Nüfus artış hızı azaltılmalı, kısıtlamalar gerekiyor

Mehmet Öz’ün doktor kuzeni Sevil Öz, “Nüfus artış hızı azaltılmalı. Lütfen doğurmayalım. 80 yılımız var, sınırlamalar olmalı. 4 çocuk doğurmak anlaşılır değil... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T14:23+0300

2022-04-04T14:23+0300

2022-04-04T14:34+0300

mehmet öz

görüş

doğum

vegan

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Mehmet Öz’ün kendisi gibi doktor olan kuzeni Sevil Öz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Çekya’da 25 haneli bir köyde yaşamaya başlayan Ve son kitabı ‘Anti Kanser’e ilişkin ‘Kitabı yazarken hem vegan hem de küresel eylemci oldum’ diyen Dr.Sevil Öz, şöyle devam etti:‘4 çocuk doğurmak anlaşılır değil, bütün dünyayı düşünmeliyiz’Öz, “Şimdi umutlarımız ilerleyen teknolojinin, dünyanın yaralarını sarabilmesinde ve mevcut sistemlerin sürdürülebilir sistemlerle değiştirilmesinde. Bir umudumuz daha var ki o da bizleriz. Bizim içinde bulunduğumuz durumu tüm gerçekleri ile fark edip harekete geçmemiz gerekiyor. Bu şekilde kanser dahil pek çok hastalığı yenebilir, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakabiliriz” dedi:‘Etten vazgeçmemiz, vejeteryan bir diyete geçmemiz gerekiyor’Öz, şöyle devam etti:

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2022

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mehmet öz, doğum, vegan