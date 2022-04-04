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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220404/merkel-2008de-ukraynayi-natoya-almama-kararimin-arkasindayim-1055310771.html
Merkel: 2008'de Ukrayna'yı NATO'ya almama kararımın arkasındayım
Merkel: 2008'de Ukrayna'yı NATO'ya almama kararımın arkasındayım
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'nın Buça'da 'sivil katliamı' yaptığını iddia ederken bunda 2008'de Ukrayna'nın NATO üyeliğini engelleyen... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T19:20+0300
2022-04-04T19:20+0300
ukrayna krizi
angela merkel
rusya
ukrayna
nato
nicolas sarkozy
gürcistan
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Almanya'da Aralık 2021'de başbakanlığı Olaf Scholz'a (Sosyal Demokrat Parti/SPD) devrederek siyasetten çekilen Angela Merkel (Hıristiyan Demokrat Birlik/CDU), Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in suçlamalarına rağmen, 2008'de Ukrayna'yı NATO'ya almama kararına sahip çıktı.Alman Haber Ajansı'nın (DPA) görüşüne başvurduğu Merkel'in Sözcüsü, eski şansölyenin '2008'de Bükreş'te düzenlenen NATO liderler zirvesi bağlamında aldığı kararın arkasında olduğunu' söyledi. Sözcü, Merkel'in Rusya'nın Ukrayna operasyonunun sona ermesine yönelik uluslararası çabaları desteklediğini şu sözlerle ifade etti:"Buça'da ve Ukrayna'nın diğer yerlerinde görünür hale gelen vahşet göz önüne alındığında, Alman federal hükümeti ve uluslararası toplumun Ukrayna'nın yanında yer alması ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı barbarlığı ve savaşına son vermesi yönündeki tüm çabalar, Merkel'in tam desteğine sahiptir."Soğuk Savaş’ın bitimiyle birlikte 1999’da Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya, 2004’te Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Slovakya ile üç Baltık ülkesi Litvanya, Letonya ve Estonya’yı üyeliğe kabul eden NATO'nun Nisan 2008'deki Bükreş zirvesinin gündeminde Ukrayna ve Gürcistan'ın üyeliği meselesi vardı. Son iki halkanın eklenmesi halinde NATO Rusya'yı batı sınırlarından tümüyle kuşatmış olacaktı. Kiev ve Tiflis'e üyelik sözü veren Dönemin ABD Başkanı George Bush’un bütün ısrarlarına karşılık, 'Rusya’yı provoke etmek istemeyen' Almanya ve Fransa’nın tutumları yüzünden, zirve bildirisinde 'Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olacakları hususunda görüş birliğine varıldığı' ifade edilse de bu iki ülke NATO’nun Üyelik Eylem Planı uygulaması kapsamına alınmamıştı. Zelenskiy ise Buça iddialarını ortaya atarken şöyle konuştu:"Bayan Merkel ve Bay Sarkozy'yi Buça'yı ziyaret etmeye ve 14 yılda Rusya'ya taviz verme politikasının nelere yol açtığını görmeye davet ediyorum. Zulmedilen Ukraynalıları kendi gözlerinizle göreceksiniz."
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angela merkel, rusya, ukrayna, nato, nicolas sarkozy, gürcistan

Merkel: 2008'de Ukrayna'yı NATO'ya almama kararımın arkasındayım

19:20 04.04.2022
© AFP 2022Zelenskiy, Angela Merkel, Vladimir Putin
Zelenskiy, Angela Merkel, Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© AFP 2022
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'nın Buça'da 'sivil katliamı' yaptığını iddia ederken bunda 2008'de Ukrayna'nın NATO üyeliğini engelleyen dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de sorumluluğu olduğunu öne sürmesi üzerine Merkel'den yanıt geldi.
Almanya'da Aralık 2021'de başbakanlığı Olaf Scholz'a (Sosyal Demokrat Parti/SPD) devrederek siyasetten çekilen Angela Merkel (Hıristiyan Demokrat Birlik/CDU), Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in suçlamalarına rağmen, 2008'de Ukrayna'yı NATO'ya almama kararına sahip çıktı.
Alman Haber Ajansı'nın (DPA) görüşüne başvurduğu Merkel'in Sözcüsü, eski şansölyenin '2008'de Bükreş'te düzenlenen NATO liderler zirvesi bağlamında aldığı kararın arkasında olduğunu' söyledi.
Sözcü, Merkel'in Rusya'nın Ukrayna operasyonunun sona ermesine yönelik uluslararası çabaları desteklediğini şu sözlerle ifade etti:
"Buça'da ve Ukrayna'nın diğer yerlerinde görünür hale gelen vahşet göz önüne alındığında, Alman federal hükümeti ve uluslararası toplumun Ukrayna'nın yanında yer alması ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı barbarlığı ve savaşına son vermesi yönündeki tüm çabalar, Merkel'in tam desteğine sahiptir."
Soğuk Savaş’ın bitimiyle birlikte 1999’da Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya, 2004’te Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Slovakya ile üç Baltık ülkesi Litvanya, Letonya ve Estonya’yı üyeliğe kabul eden NATO'nun Nisan 2008'deki Bükreş zirvesinin gündeminde Ukrayna ve Gürcistan'ın üyeliği meselesi vardı. Son iki halkanın eklenmesi halinde NATO Rusya'yı batı sınırlarından tümüyle kuşatmış olacaktı.
Kiev ve Tiflis'e üyelik sözü veren Dönemin ABD Başkanı George Bush’un bütün ısrarlarına karşılık, 'Rusya’yı provoke etmek istemeyen' Almanya ve Fransa’nın tutumları yüzünden, zirve bildirisinde 'Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olacakları hususunda görüş birliğine varıldığı' ifade edilse de bu iki ülke NATO’nun Üyelik Eylem Planı uygulaması kapsamına alınmamıştı.
Zelenskiy ise Buça iddialarını ortaya atarken şöyle konuştu:
"Bayan Merkel ve Bay Sarkozy'yi Buça'yı ziyaret etmeye ve 14 yılda Rusya'ya taviz verme politikasının nelere yol açtığını görmeye davet ediyorum. Zulmedilen Ukraynalıları kendi gözlerinizle göreceksiniz."
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