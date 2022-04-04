https://tr.sputniknews.com/20220404/mersinde-tuysuz-bir-oglak-dunyaya-geldi-1055297459.html

Mersin'de tüysüz bir oğlak dünyaya geldi

Mersin'de tüysüz bir oğlak dünyaya geldi

Mersin’de hayvancılıkla uğraşan Tosun ailesinin keçilerinden biri ikiz doğum yaptı. Oğlaklardan biri ölürken, diğeri tamamen tüysüz olarak dünyaya geldi. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T12:33+0300

2022-04-04T12:33+0300

2022-04-04T12:33+0300

yaşam

keçi

oğlak

köy

mersin

tüysüz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1055297371_0:0:2725:1534_1920x0_80_0_0_2125a308f96aee3e140a67efa6f9cd48.jpg

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çiriş köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Hüseyin ve Aysel Tosun çiftçinin keçilerinden biri ikiz oğlak dünyaya getirdi. Oğlaklardan biri ölürken diğer ise tüysüz olarak dünyaya geldi.Tüysüz oğlağa sahip çıkan Tosun ailesi evlerine aldıkları hayvana torunlarının kıyafetlerinden giydirerek sobanın yanında bakıp, 3 gün biberonla besledi. Toparlanan ve yeni yeni yürümeye başlayan oğlak annesiyle buluşturulup süt içmeye alıştırıldı. Bebek gibi bakılan oğlak 5 günlük olurken çevreden tüysüz oğlak doğduğunu duyan Tosun’un yakınları merak edip hem görmeye hem de fotoğraflarını çekmek için gelmeye başladı.'Aynı insan derisi gibi'Daha önceden keçileri olduğunu, 2 yıldır da koyun alarak hayvancılığa devam ettiklerini belirten Hüseyin Tosun, "Allah bu sene bir ikiz oğlak verdi, tüylü olan öldü, tüysüz olan kaldı. Bugün 5. günü insan teni gibi bir tek tüyü yok. Bildiğin deri, ilk doğduğunda maviydi, ertesi gün siyahlaştı. Aynı bebeğe bakar gibi bakıyoruz. Annesini gündüzleri emmeye başladı, akşamları evimize alıyoruz. Torunumun elbiselerini üşümesin diye giydiriyorum çünkü derisi aynı insan derisi gibi. Allah’ın bize verdiği bir hikmeti. Yüz kadar kuzumuz var içinde bu böyle, ilk defa başımıza geldi” dedi.'Çift başlı hayvanı gördük böyle bir şey görmedik'Tosun ailesinin akrabaları olan ve olayı duyunca merak edip gelen Süleyman Demir ise "Benim yaşım 67, daha ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Bunu da Cenab-ı Allah buraya vermiş. Çift başlı hayvanı gördük, ama böyle bir şey görmedik” diye konuştu.'Aynı çocuk gibi bakıyorum'Oğlakla yakından ilgilenen Aysel Tosun da "Annesini emzirmeye götürüyorum, torunlarımın kıyafetlerini giydiriyorum. Eve getiriyorum. Böyle besliyorum hiç tüyü yok. İlk defa böylesini gördüm, aynı çocuk gibi bakıyorum. Bazen ateşleniyor, torunlarımın şuruplarından verdim, iğnesini yaptım. Bir tanesi ölü doğunca bu da anormal olunca herhalde bu da ölecek demiştim bu ölmedi, ama tüylü olanı öldü" dedi.Oğlakla sürekli vakit geçiren Tosun ailesinin torunlarından 5 yaşındaki Aysel de, tüyleri olmadığı için yumuşak olduğunu kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220208/dogum-yapan-keci-iki-oglak-bir-tane-de-kuzu-dunyaya-getirdi-ilk-kez-boyle-bir-olay-gordum-1053584492.html

mersin

tüysüz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

keçi, oğlak, köy, mersin, tüysüz