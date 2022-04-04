https://tr.sputniknews.com/20220404/meteoroloji-26-il-icin-saganak-yagis-uyarisi-1055289580.html
Meteorolojiden 26 il için sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden 26 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre, pazartesi günü İstanbul dahil 26 ilde sağanak yağmur beklenirken salı günü tam 32 ilde yağış... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T07:07+0300
2022-04-04T07:07+0300
2022-04-04T07:07+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4-10 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; pazartesi gününden itibaren yurt genelinde etkili olacak sağanak yağmur pazar gününe kadar sürecek.Meteoroloji'nin sosyal medya hesabından paylaşılan güncel haritada, "Hava sıcaklıklarının; güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.Hava durumu raporuna göre; pazartesi günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan'da sağanak yağış bekleniyor.Salı günü ise İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Çankırı, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan'da sağanak yağış etkili olacak.
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hava durumu, istanbul hava durumu, yağmur, meteoroloji
Meteorolojiden 26 il için sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre, pazartesi günü İstanbul dahil 26 ilde sağanak yağmur beklenirken salı günü tam 32 ilde yağış etkisini gösterecek. Sağanak yağış, çarşamba günü İstanbul'da etkisini yitirecek ancak perşembe günü tekrar etkisini artıracak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4-10 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; pazartesi gününden itibaren yurt genelinde etkili olacak sağanak yağmur pazar gününe kadar sürecek.
Meteoroloji'nin sosyal medya hesabından paylaşılan güncel haritada, "Hava sıcaklıklarının; güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
Hava durumu raporuna göre; pazartesi günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan'da sağanak yağış bekleniyor.
Salı günü ise İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Çankırı, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan'da sağanak yağış etkili olacak.