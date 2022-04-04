https://tr.sputniknews.com/20220404/meteoroloji-26-il-icin-saganak-yagis-uyarisi-1055289580.html

Meteorolojiden 26 il için sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden 26 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre, pazartesi günü İstanbul dahil 26 ilde sağanak yağmur beklenirken salı günü tam 32 ilde yağış... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T07:07+0300

2022-04-04T07:07+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4-10 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; pazartesi gününden itibaren yurt genelinde etkili olacak sağanak yağmur pazar gününe kadar sürecek.Meteoroloji'nin sosyal medya hesabından paylaşılan güncel haritada, "Hava sıcaklıklarının; güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.Hava durumu raporuna göre; pazartesi günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan'da sağanak yağış bekleniyor.Salı günü ise İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Çankırı, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan'da sağanak yağış etkili olacak.

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hava durumu, istanbul hava durumu, yağmur, meteoroloji