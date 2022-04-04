https://tr.sputniknews.com/20220404/nisan-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1055293248.html

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu

Nisan'da kira artış oranı yüzde 29,88 olarak gerçekleşti. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T10:44+0300

2022-04-04T10:44+0300

2022-04-04T10:44+0300

ekonomi

kira

enflasyon

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mart ayı enflasyon verileri ile birlikte Nisan ayında yapılacak kira artışında uygulanacak tavan da belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,14, aylık yüzde 5,46 arttı artarken kira artış oranı da belli oldu. Verilere göre kira artışları da on iki aylık ortalamalar olan 29,88 düzeyinde olacak.TÜİK'e göre, Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.

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kira, enflasyon