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https://tr.sputniknews.com/20220404/nisan-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1055293248.html
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Nisan'da kira artış oranı yüzde 29,88 olarak gerçekleşti. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T10:44+0300
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ekonomi
kira
enflasyon
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mart ayı enflasyon verileri ile birlikte Nisan ayında yapılacak kira artışında uygulanacak tavan da belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,14, aylık yüzde 5,46 arttı artarken kira artış oranı da belli oldu. Verilere göre kira artışları da on iki aylık ortalamalar olan 29,88 düzeyinde olacak.TÜİK'e göre, Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.
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kira, enflasyon

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu

10:44 04.04.2022
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Kocaeli - ev, kiralık ev, satılık ev, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© İHA
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Nisan'da kira artış oranı yüzde 29,88 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mart ayı enflasyon verileri ile birlikte Nisan ayında yapılacak kira artışında uygulanacak tavan da belli oldu.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,14, aylık yüzde 5,46 arttı artarken kira artış oranı da belli oldu. Verilere göre kira artışları da on iki aylık ortalamalar olan 29,88 düzeyinde olacak.
TÜİK'e göre, Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.
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