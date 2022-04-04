https://tr.sputniknews.com/20220404/nisan-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1055293248.html
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Nisan'da kira artış oranı yüzde 29,88 olarak gerçekleşti. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T10:44+0300
2022-04-04T10:44+0300
2022-04-04T10:44+0300
ekonomi
kira
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1049236320_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_54808f673179f8d67356d8b34afb6e21.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mart ayı enflasyon verileri ile birlikte Nisan ayında yapılacak kira artışında uygulanacak tavan da belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,14, aylık yüzde 5,46 arttı artarken kira artış oranı da belli oldu. Verilere göre kira artışları da on iki aylık ortalamalar olan 29,88 düzeyinde olacak.TÜİK'e göre, Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1049236320_589:0:3320:2048_1920x0_80_0_0_dc0b2c53a2241cf3c2d46b7e6b3de120.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kira, enflasyon
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Abone ol
Nisan'da kira artış oranı yüzde 29,88 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mart ayı enflasyon verileri ile birlikte Nisan ayında yapılacak kira artışında uygulanacak tavan da belli oldu.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,14, aylık yüzde 5,46 arttı artarken kira artış oranı da belli oldu. Verilere göre kira artışları da on iki aylık ortalamalar olan 29,88 düzeyinde olacak.
TÜİK'e göre, Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.