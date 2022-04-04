https://tr.sputniknews.com/20220404/putinden-orbana-secim-tebrigi-1055300610.html
Putin'den Orban'a seçim tebriği
Putin'den Orban'a seçim tebriği
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan’da seçimleri kazanan mevcut Başbakan Viktor Orban’ı tebrik etti ve ikili ilişkilerin gelişmesine yönelik... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T13:40+0300
2022-04-04T13:40+0300
2022-04-04T13:56+0300
vladimir putin
viktor orban
dünya
macaristan
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin gönderdiği telgrafla Orban’ı lideri olduğu Fidesz-KDNP koalisyonunun Macaristan’daki seçimdeki galibiyetinden dolayı tebrik etti.Putin, uluslararası durumun zorlu olmasına rağmen, Rusya ile Macaristan’ın çıkarlarıyla tam manasıyla uyuşacak şekilde ikili ilişkilerini geliştireceğinden emin olduğunu kaydetti.Macaristan'da yapılan genel seçimi, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazanmıştı. 2010 yılında göreve gelen Orban, üst üste dördüncü kez seçilmiş oldu. Sonuçlara dair konuşma yapan Orban "Aydan bile görülebilecek kadar büyük bir zafer kazandık" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220403/macaristanda-genel-secim-oylarin-yuzde-43u-sayildi-fidesz-kdnp-koalisyonu-acik-ara-onde--1055285310.html
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vladimir putin, viktor orban, macaristan
Putin'den Orban'a seçim tebriği
13:40 04.04.2022 (güncellendi: 13:56 04.04.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan’da seçimleri kazanan mevcut Başbakan Viktor Orban’ı tebrik etti ve ikili ilişkilerin gelişmesine yönelik temennisini dile getirdi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin gönderdiği telgrafla Orban’ı lideri olduğu Fidesz-KDNP koalisyonunun Macaristan’daki seçimdeki galibiyetinden dolayı tebrik etti.
Putin, uluslararası durumun zorlu olmasına rağmen, Rusya ile Macaristan’ın çıkarlarıyla tam manasıyla uyuşacak şekilde ikili ilişkilerini geliştireceğinden emin olduğunu kaydetti.
Macaristan'da yapılan genel seçimi, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazanmıştı. 2010 yılında göreve gelen Orban, üst üste dördüncü kez seçilmiş oldu. Sonuçlara dair konuşma yapan Orban "Aydan bile görülebilecek kadar büyük bir zafer kazandık" dedi.