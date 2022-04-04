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Putin'den Orban'a seçim tebriği
Putin'den Orban'a seçim tebriği
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan’da seçimleri kazanan mevcut Başbakan Viktor Orban’ı tebrik etti ve ikili ilişkilerin gelişmesine yönelik... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T13:40+0300
2022-04-04T13:56+0300
vladimir putin
viktor orban
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin gönderdiği telgrafla Orban’ı lideri olduğu Fidesz-KDNP koalisyonunun Macaristan’daki seçimdeki galibiyetinden dolayı tebrik etti.Putin, uluslararası durumun zorlu olmasına rağmen, Rusya ile Macaristan’ın çıkarlarıyla tam manasıyla uyuşacak şekilde ikili ilişkilerini geliştireceğinden emin olduğunu kaydetti.Macaristan'da yapılan genel seçimi, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazanmıştı. 2010 yılında göreve gelen Orban, üst üste dördüncü kez seçilmiş oldu. Sonuçlara dair konuşma yapan Orban "Aydan bile görülebilecek kadar büyük bir zafer kazandık" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220403/macaristanda-genel-secim-oylarin-yuzde-43u-sayildi-fidesz-kdnp-koalisyonu-acik-ara-onde--1055285310.html
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vladimir putin, viktor orban, macaristan

Putin'den Orban'a seçim tebriği

13:40 04.04.2022 (güncellendi: 13:56 04.04.2022)
© REUTERS / BERNADETT SZABORusya lideri Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban
Rusya lideri Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABO
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan’da seçimleri kazanan mevcut Başbakan Viktor Orban’ı tebrik etti ve ikili ilişkilerin gelişmesine yönelik temennisini dile getirdi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin gönderdiği telgrafla Orban’ı lideri olduğu Fidesz-KDNP koalisyonunun Macaristan’daki seçimdeki galibiyetinden dolayı tebrik etti.
Putin, uluslararası durumun zorlu olmasına rağmen, Rusya ile Macaristan’ın çıkarlarıyla tam manasıyla uyuşacak şekilde ikili ilişkilerini geliştireceğinden emin olduğunu kaydetti.
Macaristan'da yapılan genel seçimi, Başbakan Viktor Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazanmıştı. 2010 yılında göreve gelen Orban, üst üste dördüncü kez seçilmiş oldu. Sonuçlara dair konuşma yapan Orban "Aydan bile görülebilecek kadar büyük bir zafer kazandık" dedi.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
DÜNYA
Macaristan'da genel seçimi, Başbakan Orban’ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı
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