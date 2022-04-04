https://tr.sputniknews.com/20220404/rumeysa-gelgi-rekorlarina-yenilerini-ekledi-el-uzun-sirt-en-buyuk-el-ve-en-uzun-parmak-1055300866.html

Rumeysa Gelgi rekorlarına yenilerini ekledi: El uzun sırt, en büyük el ve en uzun parmak

Rumeysa Gelgi rekorlarına yenilerini ekledi: El uzun sırt, en büyük el ve en uzun parmak

"Dünyanın un uzun boylu kadını" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, 3 alanda daha yeni unvanlar elde etti. Gelgi, yaklaşık bir ay önce... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T13:56+0300

2022-04-04T13:56+0300

2022-04-04T13:56+0300

yaşam

türkiye

guinness rekorlar kitabı

guinness

uzun

uzun boy

rümeysa gelgi

rekor

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Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki evinde basın açıklaması düzenleyen 25 yaşındaki Gelgi, yaklaşık bir ay önce "dünyanın en büyük ellere sahip kadını", "dünyanın en uzun parmaklara sahip kadını" ve "dünyanın en uzun sırtına sahip kadını" unvanlarını elde ettiğini söyledi.Bu rekorlar için başvuru yapmayı 2021'de "dünyanın en uzun boylu kadını" unvanını elde ettiği zamandan beri aklında olduğunu belirten Gelgi, "Yıl başında bu üç unvan için başvuru yaptım. Ölçüm süreci gerçekleştirdik. Sonrasında yeni rekorlarım onaylandı." dedi.Gelgi, sıra dışı fiziksel farklılıklarla dünyaya geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:Sağ elinin 24.93 santimetre, sağ orta parmağının 11,2 santimetre ve sırtının ise 59,9 santimetre olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini anlatan Gelgi, "Toplamda 5 kez dünya rekortmeni olmuş oldum. Çok büyük bir gurur ve çok büyük bir onur. Vücut farklılıkları kategorisinde dünya genelinde bu kadar unvana sahip bir rekortmen daha var mı bilmiyorum" diye konuştu.'Bazı etkinliklere sanla olarak katılıyorum'Gelgi, son zamanlarda bazı etkinliklere sanal olarak katıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20220322/galatasarayin-stadi-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-1054947019.html

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