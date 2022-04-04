https://tr.sputniknews.com/20220404/rusya-52-ulkeye-yonelik-ucus-yasaklarini-kaldiriyor---1055305838.html

Rusya, 52 ülkeye yönelik uçuş yasaklarını kaldırıyor

Rusya, 52 ülkeye yönelik uçuş yasaklarını kaldırıyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, birtakım ülkelere koronavirüsün yayılımı nedeniyle getirdikleri uçuş yasaklarını 9 Nisan’dan başlayarak kaldıracaklarını... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T15:47+0300

2022-04-04T15:47+0300

2022-04-04T15:49+0300

ukrayna krizi

rusya

mihail mişustin

uçak

yaptırım

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Rusya Başbakanı Mişustin, hükümet toplantısı sırasında, koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesi kapsamında Arjantin ve Güney Afrika gibi ‘52 dost ülkeye’ uçuş yasaklarının 9 Nisan’dan başlayarak iptal edileceğini belirtti. Mişustin’in, uçuşların yeniden başlatılacağı ülkelerden ‘dost ülkeler’ olarak bahsetmesinin sebebi, söz konusu ülkelerin, Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulamıyor olması. Nitekim Rusya, kendisine yaptırım uygulayan ülkeleri ‘hasım ülkeler’ kategorisine aldı ve bu ülkelere yönelik bazı karşı yaptırımlar uyguluyor. Bu yaptırımlardan biri, karşılıklı uçuş yasaklarını içeriyor.

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rusya, mihail mişustin, uçak, yaptırım