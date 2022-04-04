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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220404/rusya-52-ulkeye-yonelik-ucus-yasaklarini-kaldiriyor---1055305838.html
Rusya, 52 ülkeye yönelik uçuş yasaklarını kaldırıyor
Rusya, 52 ülkeye yönelik uçuş yasaklarını kaldırıyor
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, birtakım ülkelere koronavirüsün yayılımı nedeniyle getirdikleri uçuş yasaklarını 9 Nisan’dan başlayarak kaldıracaklarını... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T15:47+0300
2022-04-04T15:49+0300
ukrayna krizi
rusya
mihail mişustin
uçak
yaptırım
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Rusya Başbakanı Mişustin, hükümet toplantısı sırasında, koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesi kapsamında Arjantin ve Güney Afrika gibi ‘52 dost ülkeye’ uçuş yasaklarının 9 Nisan’dan başlayarak iptal edileceğini belirtti. Mişustin’in, uçuşların yeniden başlatılacağı ülkelerden ‘dost ülkeler’ olarak bahsetmesinin sebebi, söz konusu ülkelerin, Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulamıyor olması. Nitekim Rusya, kendisine yaptırım uygulayan ülkeleri ‘hasım ülkeler’ kategorisine aldı ve bu ülkelere yönelik bazı karşı yaptırımlar uyguluyor. Bu yaptırımlardan biri, karşılıklı uçuş yasaklarını içeriyor.
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rusya, mihail mişustin, uçak, yaptırım

Rusya, 52 ülkeye yönelik uçuş yasaklarını kaldırıyor

15:47 04.04.2022 (güncellendi: 15:49 04.04.2022)
© AP Photo / Sergei GritsAlmatı- Uçak- Havalimanı
Almatı- Uçak- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Sergei Grits
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, birtakım ülkelere koronavirüsün yayılımı nedeniyle getirdikleri uçuş yasaklarını 9 Nisan’dan başlayarak kaldıracaklarını söyledi.
Rusya Başbakanı Mişustin, hükümet toplantısı sırasında, koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesi kapsamında Arjantin ve Güney Afrika gibi ‘52 dost ülkeye’ uçuş yasaklarının 9 Nisan’dan başlayarak iptal edileceğini belirtti.
Mişustin’in, uçuşların yeniden başlatılacağı ülkelerden ‘dost ülkeler’ olarak bahsetmesinin sebebi, söz konusu ülkelerin, Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulamıyor olması.
Nitekim Rusya, kendisine yaptırım uygulayan ülkeleri ‘hasım ülkeler’ kategorisine aldı ve bu ülkelere yönelik bazı karşı yaptırımlar uyguluyor. Bu yaptırımlardan biri, karşılıklı uçuş yasaklarını içeriyor.
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