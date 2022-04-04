https://tr.sputniknews.com/20220404/rusya-52-ulkeye-yonelik-ucus-yasaklarini-kaldiriyor---1055305838.html
Rusya, 52 ülkeye yönelik uçuş yasaklarını kaldırıyor
Rusya, 52 ülkeye yönelik uçuş yasaklarını kaldırıyor
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, birtakım ülkelere koronavirüsün yayılımı nedeniyle getirdikleri uçuş yasaklarını 9 Nisan’dan başlayarak kaldıracaklarını... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T15:47+0300
2022-04-04T15:47+0300
2022-04-04T15:49+0300
ukrayna krizi
rusya
mihail mişustin
uçak
yaptırım
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Rusya Başbakanı Mişustin, hükümet toplantısı sırasında, koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesi kapsamında Arjantin ve Güney Afrika gibi ‘52 dost ülkeye’ uçuş yasaklarının 9 Nisan’dan başlayarak iptal edileceğini belirtti. Mişustin’in, uçuşların yeniden başlatılacağı ülkelerden ‘dost ülkeler’ olarak bahsetmesinin sebebi, söz konusu ülkelerin, Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulamıyor olması. Nitekim Rusya, kendisine yaptırım uygulayan ülkeleri ‘hasım ülkeler’ kategorisine aldı ve bu ülkelere yönelik bazı karşı yaptırımlar uyguluyor. Bu yaptırımlardan biri, karşılıklı uçuş yasaklarını içeriyor.
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rusya, mihail mişustin, uçak, yaptırım
Rusya, 52 ülkeye yönelik uçuş yasaklarını kaldırıyor
15:47 04.04.2022 (güncellendi: 15:49 04.04.2022) Abone ol
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, birtakım ülkelere koronavirüsün yayılımı nedeniyle getirdikleri uçuş yasaklarını 9 Nisan’dan başlayarak kaldıracaklarını söyledi.
Rusya Başbakanı Mişustin, hükümet toplantısı sırasında, koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesi kapsamında Arjantin ve Güney Afrika gibi ‘52 dost ülkeye’ uçuş yasaklarının 9 Nisan’dan başlayarak iptal edileceğini belirtti.
Mişustin’in, uçuşların yeniden başlatılacağı ülkelerden ‘dost ülkeler’ olarak bahsetmesinin sebebi, söz konusu ülkelerin, Ukrayna’daki operasyonu nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulamıyor olması.
Nitekim Rusya, kendisine yaptırım uygulayan ülkeleri ‘hasım ülkeler’ kategorisine aldı ve bu ülkelere yönelik bazı karşı yaptırımlar uyguluyor. Bu yaptırımlardan biri, karşılıklı uçuş yasaklarını içeriyor.