https://tr.sputniknews.com/20220404/rusya-ulusal-muhafizlarina-bagli-ozel-birlik-kiev-yakininda-bir-sabotaj-grubunu-imha-etti-1055306196.html

Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı özel birlik, Kiev yakınında bir sabotaj grubunu imha etti

Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı özel birlik, Kiev yakınında bir sabotaj grubunu imha etti

Rusya Ulusal Muhafızları, Kiev yakınlarında Ukraynalı bir sabotaj grubu ve mühimmat imalathanesini imha ettiğini açıkladı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T16:03+0300

2022-04-04T16:03+0300

2022-04-04T16:03+0300

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Rusya Ulusal Muhafızları, kendisine bağlı bir özel birliğin Kiev Bölgesi'nde bir sabotaj grubu ile mühimmat imalat atölyesini imha ettiğini duyurdu.Açıklamada, "Kiev Bölgesi'nde keşif ve arama faaliyetleri sırasında Rusya Ulusal Muhafızları'nın özel birliği, Ukraynalı sabotaj grubunu takip etti. Muhafızlar, Rus birliklerine pusu kuran Ukraynalı aşırı milliyetçilerin boş evlerden birinde saklanıyor olabileceğini köy sakinlerinden öğrendi. Sabotajcıları korkutmamak için komşu binada pusu kuruldu ve evin bodrum katına uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildi. Rusya Ulusal Muhafızları istihkamcısı Onbaşı Maltsev'in başarılı eylemleri sayesinde aşırı milliyetçilerden oluşan tüm sabotaj grubu imha edildi" ifadelerine yer verildi.Özel birliğin bölgede bir mühimmat imalat atölyesi tespit ettiğini de belirten Rusya Ulusal Muhafızları, istihkamcıların atölyeyi içerisindeki ekipmanla birlikte imha ettiğinin altını çizdi.

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ukrayna, rusya, rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya) , kiev, sabotaj