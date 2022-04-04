Türkiye
SON DAKİKA| Litvanya, Rusya büyükelçisini geri çekiyor
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220404/rusya-ulusal-muhafizlarina-bagli-ozel-birlik-kiev-yakininda-bir-sabotaj-grubunu-imha-etti-1055306196.html
Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı özel birlik, Kiev yakınında bir sabotaj grubunu imha etti
Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı özel birlik, Kiev yakınında bir sabotaj grubunu imha etti
Rusya Ulusal Muhafızları, Kiev yakınlarında Ukraynalı bir sabotaj grubu ve mühimmat imalathanesini imha ettiğini açıkladı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T16:03+0300
2022-04-04T16:03+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya)
kiev
sabotaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1055306169_0:109:3257:1941_1920x0_80_0_0_aa7204b78d81c7f872c4cdc7376a9dc2.jpg
Rusya Ulusal Muhafızları, kendisine bağlı bir özel birliğin Kiev Bölgesi'nde bir sabotaj grubu ile mühimmat imalat atölyesini imha ettiğini duyurdu.Açıklamada, "Kiev Bölgesi'nde keşif ve arama faaliyetleri sırasında Rusya Ulusal Muhafızları'nın özel birliği, Ukraynalı sabotaj grubunu takip etti. Muhafızlar, Rus birliklerine pusu kuran Ukraynalı aşırı milliyetçilerin boş evlerden birinde saklanıyor olabileceğini köy sakinlerinden öğrendi. Sabotajcıları korkutmamak için komşu binada pusu kuruldu ve evin bodrum katına uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildi. Rusya Ulusal Muhafızları istihkamcısı Onbaşı Maltsev'in başarılı eylemleri sayesinde aşırı milliyetçilerden oluşan tüm sabotaj grubu imha edildi" ifadelerine yer verildi.Özel birliğin bölgede bir mühimmat imalat atölyesi tespit ettiğini de belirten Rusya Ulusal Muhafızları, istihkamcıların atölyeyi içerisindeki ekipmanla birlikte imha ettiğinin altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220404/lavrov-bucada-yasananlar-sahte-bir-saldiri-1055298629.html
ukrayna
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1055306169_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_18725cd8fd5f3505f8ec2c3bc67eb1f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya) , kiev, sabotaj

Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı özel birlik, Kiev yakınında bir sabotaj grubunu imha etti

16:03 04.04.2022
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Ulusal Muhafızları, Kiev yakınlarında Ukraynalı bir sabotaj grubu ve mühimmat imalathanesini imha ettiğini açıkladı.
Rusya Ulusal Muhafızları, kendisine bağlı bir özel birliğin Kiev Bölgesi'nde bir sabotaj grubu ile mühimmat imalat atölyesini imha ettiğini duyurdu.
Açıklamada, "Kiev Bölgesi'nde keşif ve arama faaliyetleri sırasında Rusya Ulusal Muhafızları'nın özel birliği, Ukraynalı sabotaj grubunu takip etti. Muhafızlar, Rus birliklerine pusu kuran Ukraynalı aşırı milliyetçilerin boş evlerden birinde saklanıyor olabileceğini köy sakinlerinden öğrendi. Sabotajcıları korkutmamak için komşu binada pusu kuruldu ve evin bodrum katına uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildi. Rusya Ulusal Muhafızları istihkamcısı Onbaşı Maltsev'in başarılı eylemleri sayesinde aşırı milliyetçilerden oluşan tüm sabotaj grubu imha edildi" ifadelerine yer verildi.

Özel birliğin bölgede bir mühimmat imalat atölyesi tespit ettiğini de belirten Rusya Ulusal Muhafızları, istihkamcıların atölyeyi içerisindeki ekipmanla birlikte imha ettiğinin altını çizdi.
Sergey Lavrov- BM - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
Ukrayna krizi
Lavrov: Buça’da yaşananlar sahte bir saldırı
13:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала