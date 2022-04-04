https://tr.sputniknews.com/20220404/sivasta-dogalgaz-patlamasi-biri-agir-3-yarali-1055287958.html

Sivas'ta doğalgaz patlaması: Biri ağır 3 yaralı

Sivas'ta doğalgaz patlaması: Biri ağır 3 yaralı

Sivas'ta bir apartmanın giriş katındaki dairede doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kişinin... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T03:31+0300

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türkiye

sivas

doğalgaz

patlama

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Fatih Mahallesi 3. Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki evde doğalgaz sıkışması sonucu patlama oldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve doğalgaz firmasının ekipleri sevk edildi.Patlamada yaralanan 42 yaşındaki Turan ile 82 yaşındaki babası Abdi ve 74 yaşındaki annesi İnmi Kaya, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.Yaralılardan Turan Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Patlama nedeniyle giriş kattaki evde büyük çapta hasar oluştu.

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sivas, doğalgaz, patlama