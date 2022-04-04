Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220404/sivasta-dogalgaz-patlamasi-biri-agir-3-yarali-1055287958.html
Sivas'ta doğalgaz patlaması: Biri ağır 3 yaralı
Sivas'ta doğalgaz patlaması: Biri ağır 3 yaralı
Sivas'ta bir apartmanın giriş katındaki dairede doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kişinin... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T03:31+0300
2022-04-04T03:33+0300
türkiye
sivas
doğalgaz
patlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1055287933_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_41038e311fb7b77f715cb5129317436d.jpg
Fatih Mahallesi 3. Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki evde doğalgaz sıkışması sonucu patlama oldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve doğalgaz firmasının ekipleri sevk edildi.Patlamada yaralanan 42 yaşındaki Turan ile 82 yaşındaki babası Abdi ve 74 yaşındaki annesi İnmi Kaya, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.Yaralılardan Turan Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Patlama nedeniyle giriş kattaki evde büyük çapta hasar oluştu.
türkiye
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1055287933_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_9444b1db2dabc151a2d65971aa40ac55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sivas, doğalgaz, patlama

Sivas'ta doğalgaz patlaması: Biri ağır 3 yaralı

03:31 04.04.2022 (güncellendi: 03:33 04.04.2022)
© İHAdoğalgaz patlaması
doğalgaz patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© İHA
Abone olTelegram
Sivas'ta bir apartmanın giriş katındaki dairede doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kişinin durumu ağır.
Fatih Mahallesi 3. Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki evde doğalgaz sıkışması sonucu patlama oldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve doğalgaz firmasının ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan 42 yaşındaki Turan ile 82 yaşındaki babası Abdi ve 74 yaşındaki annesi İnmi Kaya, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan Turan Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Patlama nedeniyle giriş kattaki evde büyük çapta hasar oluştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала