https://tr.sputniknews.com/20220404/sivasta-dogalgaz-patlamasi-biri-agir-3-yarali-1055287958.html
Sivas'ta doğalgaz patlaması: Biri ağır 3 yaralı
Sivas'ta doğalgaz patlaması: Biri ağır 3 yaralı
Sivas'ta bir apartmanın giriş katındaki dairede doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kişinin... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T03:31+0300
2022-04-04T03:31+0300
2022-04-04T03:33+0300
türkiye
sivas
doğalgaz
patlama
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Fatih Mahallesi 3. Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki evde doğalgaz sıkışması sonucu patlama oldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve doğalgaz firmasının ekipleri sevk edildi.Patlamada yaralanan 42 yaşındaki Turan ile 82 yaşındaki babası Abdi ve 74 yaşındaki annesi İnmi Kaya, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.Yaralılardan Turan Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Patlama nedeniyle giriş kattaki evde büyük çapta hasar oluştu.
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sivas, doğalgaz, patlama
Sivas'ta doğalgaz patlaması: Biri ağır 3 yaralı
03:31 04.04.2022 (güncellendi: 03:33 04.04.2022) Abone ol
Sivas'ta bir apartmanın giriş katındaki dairede doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kişinin durumu ağır.
Fatih Mahallesi 3. Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki evde doğalgaz sıkışması sonucu patlama oldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve doğalgaz firmasının ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan 42 yaşındaki Turan ile 82 yaşındaki babası Abdi ve 74 yaşındaki annesi İnmi Kaya, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan Turan Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Patlama nedeniyle giriş kattaki evde büyük çapta hasar oluştu.