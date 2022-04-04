https://tr.sputniknews.com/20220404/son-24-saatte-12-bin-647-kisinin-testi-pozitif-cikti-40-kisi-ise-hayatini-kaybetti-1055312890.html
Son 24 saatte 12 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 40 kişi ise hayatını kaybetti
Son 24 saatte 12 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 40 kişi ise hayatını kaybetti
ağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 40 kişi ise hayatını kaybetti 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T20:15+0300
2022-04-04T20:15+0300
2022-04-04T20:15+0300
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sağlık bakanlığı
Son 24 saatte 12 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 40 kişi ise hayatını kaybetti
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ağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 40 kişi ise hayatını kaybetti