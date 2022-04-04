Son 24 saatte 12 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 40 kişi ise hayatını kaybetti

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ağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 40 kişi ise hayatını kaybetti