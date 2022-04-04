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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220404/sosyal-medya-paylasimi-gundem-olan-kevork-sahafyan-takside-yasanan-olayi-anlatti-1055311139.html
Sosyal medya paylaşımı gündem olan Kevork Sahafyan takside yaşanan olayı anlattı
Sosyal medya paylaşımı gündem olan Kevork Sahafyan takside yaşanan olayı anlattı
Sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem olan Kevork Sahafyan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınının konuğu oldu ve çok konuşulan... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T19:34+0300
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radyo
akşam postasi
ermenistan
ermeni
taksi
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Sosyal medyada Kevork Sahafyan isimli bir kullanıcı Eminönü’nde bindiği bir takside yaşadığı diyaloğu paylaşmış ve bu paylaşım 32 binden fazla beğeni almıştı. O paylaşımı yapan Sahafyan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. İşte Sahafyan’ın anlattıkları:Tweet'te ne yazmıştı?
ermenistan
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radyo, ermenistan, ermeni, taksi

Sosyal medya paylaşımı gündem olan Kevork Sahafyan takside yaşanan olayı anlattı

19:34 04.04.2022 (güncellendi: 19:35 04.04.2022)
Akşam Postası
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem olan Kevork Sahafyan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınının konuğu oldu ve çok konuşulan paylaşımındaki olayı anlattı.
Sosyal medyada Kevork Sahafyan isimli bir kullanıcı Eminönü’nde bindiği bir takside yaşadığı diyaloğu paylaşmış ve bu paylaşım 32 binden fazla beğeni almıştı. O paylaşımı yapan Sahafyan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. İşte Sahafyan’ın anlattıkları:
“Sohbet ederken ismimi soracak kadar bir samimiyet noktasına geldik. 20’li yaşlarında bir gençti. Pek bilgisi olduğunu sanmıyorum. Bazı ortamlarda karşılaştığımız şey ‘Beğenmiyorsanız Ermenistan’a gidin”. Ben Ermenistan vatandaşı değilim. Neden gideyim. Ben Türk vatandaşıyım. Türk pasaportum var. Yurtdışına gittiğimde bu pasaportla çıkıyorum. Bugün kaybettiğimiz yazar Mıgırdıç Margosyan’ın yazdığı ‘Gavur Mahallesi’ni yaşamış oldum. Biz bu ülkeyi seviyoruz hep beraber bu ülkeye sığarız.”

Tweet'te ne yazmıştı?

“Bugün Eminönün'den taksiye bindim Bakırköy'e gideceğim şoför ile konuştuk vs adımı sordu Kevork dedim o ne demek abi Ermeniyim dedim , cevabı şaka yapma Allah korusun dedi, umarım korur.”
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