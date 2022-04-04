Sosyal medya paylaşımı gündem olan Kevork Sahafyan takside yaşanan olayı anlattı

“Sohbet ederken ismimi soracak kadar bir samimiyet noktasına geldik. 20’li yaşlarında bir gençti. Pek bilgisi olduğunu sanmıyorum. Bazı ortamlarda karşılaştığımız şey ‘Beğenmiyorsanız Ermenistan’a gidin”. Ben Ermenistan vatandaşı değilim. Neden gideyim. Ben Türk vatandaşıyım. Türk pasaportum var. Yurtdışına gittiğimde bu pasaportla çıkıyorum. Bugün kaybettiğimiz yazar Mıgırdıç Margosyan’ın yazdığı ‘Gavur Mahallesi’ni yaşamış oldum. Biz bu ülkeyi seviyoruz hep beraber bu ülkeye sığarız.”