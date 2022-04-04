https://tr.sputniknews.com/20220404/sosyal-medya-paylasimi-gundem-olan-kevork-sahafyan-takside-yasanan-olayi-anlatti-1055311139.html
Sosyal medya paylaşımı gündem olan Kevork Sahafyan takside yaşanan olayı anlattı
Sosyal medya paylaşımı gündem olan Kevork Sahafyan takside yaşanan olayı anlattı
Sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem olan Kevork Sahafyan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınının konuğu oldu ve çok konuşulan... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T19:34+0300
2022-04-04T19:34+0300
2022-04-04T19:35+0300
radyo
akşam postasi
ermenistan
ermeni
taksi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200197_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_efff4135cbbd011ccc95cb1ba8933785.jpg
Sosyal medyada Kevork Sahafyan isimli bir kullanıcı Eminönü’nde bindiği bir takside yaşadığı diyaloğu paylaşmış ve bu paylaşım 32 binden fazla beğeni almıştı. O paylaşımı yapan Sahafyan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. İşte Sahafyan’ın anlattıkları:Tweet'te ne yazmıştı?
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047200197_0:0:933:700_1920x0_80_0_0_769dbd51f2949d55637589ca42236abc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, ermenistan, ermeni, taksi
Sosyal medya paylaşımı gündem olan Kevork Sahafyan takside yaşanan olayı anlattı
19:34 04.04.2022 (güncellendi: 19:35 04.04.2022) Abone ol
Sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem olan Kevork Sahafyan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınının konuğu oldu ve çok konuşulan paylaşımındaki olayı anlattı.
Sosyal medyada Kevork Sahafyan isimli bir kullanıcı Eminönü’nde bindiği bir takside yaşadığı diyaloğu paylaşmış ve bu paylaşım 32 binden fazla beğeni almıştı. O paylaşımı yapan Sahafyan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. İşte Sahafyan’ın anlattıkları:
“Sohbet ederken ismimi soracak kadar bir samimiyet noktasına geldik. 20’li yaşlarında bir gençti. Pek bilgisi olduğunu sanmıyorum. Bazı ortamlarda karşılaştığımız şey ‘Beğenmiyorsanız Ermenistan’a gidin”. Ben Ermenistan vatandaşı değilim. Neden gideyim. Ben Türk vatandaşıyım. Türk pasaportum var. Yurtdışına gittiğimde bu pasaportla çıkıyorum. Bugün kaybettiğimiz yazar Mıgırdıç Margosyan’ın yazdığı ‘Gavur Mahallesi’ni yaşamış oldum. Biz bu ülkeyi seviyoruz hep beraber bu ülkeye sığarız.”
Tweet'te ne yazmıştı?
“Bugün Eminönün'den taksiye bindim Bakırköy'e gideceğim şoför ile konuştuk vs adımı sordu Kevork dedim o ne demek abi Ermeniyim dedim , cevabı şaka yapma Allah korusun dedi, umarım korur.”