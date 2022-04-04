https://tr.sputniknews.com/20220404/sozcu-yazari-toker-ankapark-tahliye-edilemiyor-1055290672.html
Sözcü yazarı Toker: Ankapark tahliye edilemiyor
Sözcü yazarı Toker: Ankapark tahliye edilemiyor
Sözcü yazarı Çigdem Toker, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Genel Sekreteri Serhat Taşkınsu'nun eski Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından yaptırılan... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T08:48+0300
2022-04-04T08:48+0300
2022-04-04T08:48+0300
türkiye
ankapark
melih gökçek
çiğdem toker
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Ankapark'ın akıbetini ABB Genel Sekreteri Serhat Taşkınsu'ya soran Toker, 'İşletici şirketin çıkması gerektiği halde direndiğini, Yenimahalle Kaymakamlığı'na yapılan tahliye başvurusundan sonuç alamadıklarını' öğrendiğini yazdı. Toker yazısında şu bilgileri aktardı: TÜSİAD, geçtiğimiz hafta Ankara'da yeni temsilcilik binası açtı. TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski resepsiyon verdi. Siyasetçilerin de ilgi gösterdiği açılışta, birkaç meslektaş Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Genel Sekreteri Serhat Taşkınsu ile kısaca sohbet ettik. Ankapark'ın akıbetini merak ediyorduk. Zira tam o günlerde Ankapark'ın iflası Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmişti.Malum, Gökçek'in yaptırdığı ve güncel maliyeti 801 milyon dolar olarak açıklanan Ankapark, devasa bir metal ve silikon enkazına dönüştü.Atatürk'ün vasiyeti Atatürk Orman Çiftliği arazisine hukuksuz yapılması dolayısıyla Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin de yargıya taşıdığı Ankapark halen bir yolsuzluk ve kent suçu anıtı olarak başkentte geniş bir yer kaplıyor. ABB Genel Sekreteri Taşkınsu'ya son durumu sorduk. İşletici şirketin çıkması gerektiği halde direndiğini, Yenimahalle Kaymakamlığı'na yapılan tahliye başvurusundan sonuç alamadıklarını söyledi.
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ankapark, melih gökçek, çiğdem toker
Sözcü yazarı Toker: Ankapark tahliye edilemiyor
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Sözcü yazarı Çigdem Toker, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Genel Sekreteri Serhat Taşkınsu'nun eski Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından yaptırılan Ankapark'ın tahliye edilemediğini söylediğini aktardı.
Ankapark'ın akıbetini ABB Genel Sekreteri Serhat Taşkınsu'ya soran Toker, 'İşletici şirketin çıkması gerektiği halde direndiğini, Yenimahalle Kaymakamlığı'na yapılan tahliye başvurusundan sonuç alamadıklarını' öğrendiğini yazdı.
Toker yazısında şu bilgileri aktardı:
TÜSİAD, geçtiğimiz hafta Ankara'da yeni temsilcilik binası açtı. TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski resepsiyon verdi. Siyasetçilerin de ilgi gösterdiği açılışta, birkaç meslektaş Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Genel Sekreteri Serhat Taşkınsu ile kısaca sohbet ettik. Ankapark'ın akıbetini merak ediyorduk. Zira tam o günlerde Ankapark'ın iflası Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmişti.
Malum, Gökçek'in yaptırdığı ve güncel maliyeti 801 milyon dolar olarak açıklanan Ankapark, devasa bir metal ve silikon enkazına dönüştü.
Atatürk'ün vasiyeti Atatürk Orman Çiftliği arazisine hukuksuz yapılması dolayısıyla Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin de yargıya taşıdığı Ankapark halen bir yolsuzluk ve kent suçu anıtı olarak başkentte geniş bir yer kaplıyor.
ABB Genel Sekreteri Taşkınsu'ya son durumu sorduk. İşletici şirketin çıkması gerektiği halde direndiğini, Yenimahalle Kaymakamlığı'na yapılan tahliye başvurusundan sonuç alamadıklarını söyledi.