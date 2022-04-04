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Tarihte ilk: Times Meydanı'nda teravih namazı
Tarihte ilk: Times Meydanı'nda teravih namazı
New York'taki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
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new york, фото, teravih namazı, times meydanı

Tarihte ilk: Times Meydanı'nda teravih namazı

12:09 04.04.2022 (güncellendi: 12:14 04.04.2022)
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New York'taki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı.
© SabahABD’nin New York kentinin Times Meydanı’nda bir grup Müslüman teravih namazı kıldı.
Tarihte ilk: Times Meydanı'nda teravih namazı - Sputnik Türkiye
1/5
© Sabah
ABD’nin New York kentinin Times Meydanı’nda bir grup Müslüman teravih namazı kıldı.
© SabahMeydan'da kılınan namazın görüntüleri sosyal medyadan yayınlandı.
Tarihte ilk: Times Meydanı'nda teravih namazı - Sputnik Türkiye
2/5
© Sabah
Meydan'da kılınan namazın görüntüleri sosyal medyadan yayınlandı.
© SabahSabah’ın haberine göre, kılınan teravih namazı tarihte bir ilk olarak kayıtlara geçti.
Tarihte ilk: Times Meydanı'nda teravih namazı - Sputnik Türkiye
3/5
© Sabah
Sabah’ın haberine göre, kılınan teravih namazı tarihte bir ilk olarak kayıtlara geçti.
© SabahNamaz sırasında polisler de cemaat etrafında güvenlik önlemi aldı.
Tarihte ilk: Times Meydanı'nda teravih namazı - Sputnik Türkiye
4/5
© Sabah
Namaz sırasında polisler de cemaat etrafında güvenlik önlemi aldı.
© namazMeydan'da namaz kılınması için organizasyonu düzenleyenler İslam'ın barışçıl bir din olduğu mesajını vermek için böyle bir şey yaptıklarını söyledi.
Tarihte ilk: Times Meydanı'nda teravih namazı - Sputnik Türkiye
5/5
© namaz
Meydan'da namaz kılınması için organizasyonu düzenleyenler İslam'ın barışçıl bir din olduğu mesajını vermek için böyle bir şey yaptıklarını söyledi.
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