Tarihte ilk: Times Meydanı'nda teravih namazı

© SabahABD’nin New York kentinin Times Meydanı’nda bir grup Müslüman teravih namazı kıldı.
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© Sabah
ABD’nin New York kentinin Times Meydanı’nda bir grup Müslüman teravih namazı kıldı.
© SabahMeydan'da kılınan namazın görüntüleri sosyal medyadan yayınlandı.
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© Sabah
Meydan'da kılınan namazın görüntüleri sosyal medyadan yayınlandı.
© SabahSabah’ın haberine göre, kılınan teravih namazı tarihte bir ilk olarak kayıtlara geçti.
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© Sabah
Sabah’ın haberine göre, kılınan teravih namazı tarihte bir ilk olarak kayıtlara geçti.
© SabahNamaz sırasında polisler de cemaat etrafında güvenlik önlemi aldı.
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© Sabah
Namaz sırasında polisler de cemaat etrafında güvenlik önlemi aldı.
© namazMeydan'da namaz kılınması için organizasyonu düzenleyenler İslam'ın barışçıl bir din olduğu mesajını vermek için böyle bir şey yaptıklarını söyledi.
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© namaz
Meydan'da namaz kılınması için organizasyonu düzenleyenler İslam'ın barışçıl bir din olduğu mesajını vermek için böyle bir şey yaptıklarını söyledi.