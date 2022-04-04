https://tr.sputniknews.com/20220404/thodexin-firari-ceosu-ozer-korumasi-ve-soforunu-de-dolandirmis-1055289796.html
Thodex'in firari CEO'su Özer, koruması ve şoförünü de dolandırmış
Thodex'in firari CEO'su Özer, koruması ve şoförünü de dolandırmış
Thodex kripto para dolandırıcılığına ait tamamlanan soruşturmada kritik şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T07:42+0300
2022-04-04T07:42+0300
2022-04-04T07:42+0300
türkiye
thodex
dolandırıcılık
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Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, şirketin kurucusu firari Fatih Faruk Özer'in kardeşi Serap Özer, ağabeyinin kendisine, "İşler yolunda gitmiyor. Ya ortak bulacağım ya da şirketi satacağım" dediğini aktardı. Faruk Fatih Özer'in ağabeyi şüpheli Güven Özer ise kardeşinin şirketin yüzde 50'sini, belki de tamamını devredeceğini söylediğini anlattı. Faruk Fatih Özer'in koruması ile şoförü Mehmet Ç.'nin bile Özer tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Özer'in korumasına, "Borçların var. Kripto para yükseliyor, bire üç oranında kazanırsın" dediği belirlendi. Elindeki altın ve dövizi bozdurduğunu kaydeden şüphelilerden koruma Cem U. ise kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü.
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MIA „Rosiya Segodnya“
thodex, dolandırıcılık
Thodex'in firari CEO'su Özer, koruması ve şoförünü de dolandırmış
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Thodex kripto para dolandırıcılığına ait tamamlanan soruşturmada kritik şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre
, şirketin kurucusu firari Fatih Faruk Özer'in kardeşi Serap Özer, ağabeyinin kendisine, "İşler yolunda gitmiyor. Ya ortak bulacağım ya da şirketi satacağım" dediğini aktardı. Faruk Fatih Özer'in ağabeyi şüpheli Güven Özer ise kardeşinin şirketin yüzde 50'sini, belki de tamamını devredeceğini söylediğini anlattı.
Faruk Fatih Özer'in koruması ile şoförü Mehmet Ç.'nin bile Özer tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Özer'in korumasına, "Borçların var. Kripto para yükseliyor, bire üç oranında kazanırsın" dediği belirlendi. Elindeki altın ve dövizi bozdurduğunu kaydeden şüphelilerden koruma Cem U. ise kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü.