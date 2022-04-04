https://tr.sputniknews.com/20220404/tuik-martta-enflasyon-yuzde-546-artti-1055292223.html

TÜİK: Martta yıllık enflasyon yüzde 61.14

TÜİK: Martta yıllık enflasyon yüzde 61.14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T10:02+0300

2022-04-04T10:02+0300

2022-04-04T10:49+0300

enflasyon

ekonomi

tüik

tüfe

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TÜİK verilerine göre; TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.Yıllık enflasyon ise 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61,41'e yükseldi.Ulaştırma fiyatları yüzde 99 arttıBir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 99,12 ile ulaştırma, yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası oldu. Yıllık en düşük artış yüzde 15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,73 ile eğitim, yüzde 26,95 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 34,95 ile sağlık oldu.2022 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,29 ile ulaştırma, yüzde 6,55 ile eğitim, yüzde 6,04 ile lokanta ve oteller oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 1,78 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,84 ile konut ve yüzde 2,78 ile eğlence ve kültür oldu. Üretici fiyatlarında enerji baskısıTüketici fiyatlarında olduğu gibi üretici fiyatlarında da enerjideki artışın etkileri izlendi.Mart ayında kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 256,44, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 228,94, ham petrol ve doğal gaz yüzde 221,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.Yıllık en düşük artış; yüzde 38,82 ile giyim eşyası, yüzde 42,34 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 43,17 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti.Aylık en düşük artış; yüzde 1,14 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2,96 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 3,03 ile kömür ve linyit alt sektörlerinde gerçekleşti.Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 35,99, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 14,40, ana metaller yüzde 12,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.Martta fiyatı en fazla artan ürün motorin, en çok düşen kabak olduTüketici fiyatları bazında martta en fazla fiyat artışı yüzde 32,67 ile motorinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta görüldü.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, motorindeki fiyat artışını yüzde 24,41 ile benzin, yüzde 23,47 ile kömür, yüzde 20,56 ile kuru soğan ücreti izledi.Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20,01 ile şehirler arası otobüs ücreti, yüzde 17,51 ile kıvırcık, yüzde 17,1 ile beyaz lahana, yüzde 16,36 ile portakal, yüzde 15,54 ile mantar, yüzde 14,95 ile kuzu eti ve yüzde 14,88 ile tavuk eti yer aldı.Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta oldu. Bunu yüzde 9,91 ile domates, yüzde 9,7 ile elektrik ücreti, yüzde 8,73 ile ıspanak, yüzde 7,89 ile kadın kazağı takip etti.Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise, martta enflasyon aylık bazda yüzde 11,93 artarken, yıllık bazda ise artış yüzde 142,63'e yükseldi. TÜİK, Şubat ayı enflasyonu için yıllık yüzde 54,44, aylık yüzde 4,81'lik artış açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220404/enag-enflasyon-martta-yillik-yuzde-1426ya-yukseldi-1055291274.html

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enflasyon, tüik, tüfe