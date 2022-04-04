https://tr.sputniknews.com/20220404/turkiye-bu-yil-orman-yanginlariyla-mucadele-icin-50-ucak-ve-55-helikopter-temini-planliyor-1055306897.html

Türkiye bu yıl orman yangınlarıyla mücadele için 50 uçak ve 55 helikopter temini planlıyor

Türkiye bu yıl orman yangınlarıyla mücadele için 50 uçak ve 55 helikopter temini planlıyor

Özellikle geçen yaz ayında Türkiye’nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının ardından yangın söndürmede kullanılan uçak ve helikopterlerin önemi bir kez... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T16:29+0300

2022-04-04T16:29+0300

2022-04-04T17:02+0300

türkiye

türkiye

orman yangını

tarım ve orman bakanlığı

orman genel müdürlüğü

savunma sanayii başkanlığı

yangın

rusya

akdeniz

manavgat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048128710_0:0:1764:992_1920x0_80_0_0_a63f629f354b88d7b7bd137068c547f8.jpg

Türkiye geçen yıl yaz aylarında çıkan orman yangınlarıyla önemli bir sınav ile karşı karşıya kalmıştı. 12 Ağustos 2021 itibariyle; çoğunluğu Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 49 ilde çıkan 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybederken, yüzbinlerce hektar orman ve yerleşim yeri de küle döndü. Sadece Manavgat'ta 56 bin 663, Marmaris'te 12 bin 935, Bodrum'da 11 bin 898, Köyceğiz'de 1629 ve Gündoğmuş'ta 685 olmak üzere toplam 83 bin 810 hektarlık alan yandı.Yangınlara Rusya’dan kiralanan uçak ve helikopterlerin yanı sıra Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, İspanya, Hırvatistan, Katar ve İran personel ve araç desteği sağlamıştı. Rusya’dan kiralanan uçaklardan birisi 14 Ağustos’ta Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düşmüştü.Yangınlar sırasında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Türk Hava Kurumu’nun (THK) uçaklarını kullanmaması ise eleştiri konusu olmuştu. Eleştirilerin odağında, Türkiye'de yetersiz sayıda yangın söndürme uçağı olması ve var olanların da hangarlarda beklemesi yer almıştı.İhale SSB tarafından açıldıTürkiye’nin yeterli sayıda yangın söndürme uçağı ve helikopteri kapasitesi bulunmadığından dolayı söz konusu ihtiyaç yurt dışından kiralama yöntemiyle gideriliyor. Bu yıl ise geçtiğimiz yıllardan farklı olarak ihale Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından değil, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 4 Ocak’ta paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:6 ihale açılmıştıBu kapsamda SSB tarafından 2021 Aralık ayında 6 yeni ihale açıldı. Bu ihaleler şu şekilde sıralanıyor:5 adet asgari 8 ton tank kapasiteli uçaklar kiralanacak.10 adet 2-4 ton tank kapasiteli uçaklar kiralanacak.5 adet asgari 5 (beş) ton tank kapasiteli amfibik uçaklar kiralanacak.Gece ve gündüz şartlarında su atar (2.5-5 ton su atar sınıfta) helikopterler kiralanacak.Ağır sınıfta su atar (8 ton ve üzeri) helikopterler kiralanacak.Hafif sınıfta su atar (2.5-5 ton) helikopterler kiralanacak.Yeni ihaleler açıldı24 Şubat’ta ise SSB “Ağır Sınıf Helikopter Kiralama-2 Projesi” açarak şartlarda bazı değişikliklere gitti. Bu kapsamda aranan kapasite 8 tondan 7 tona düşürüldü ve helikopterlere çift rotor şartı getirildi. 5 helikopter için ihaleye katılmak isteyen kurum ve kuruluşlar için son teklif teslim tarihi ise 11 Mart olarak belirlendi.20 adet küçük tanker uçağı alınacakBunun yanı sıra küçük tanker uçağı konusunda da yeni ihaleler açıldı. 28 Mart’ta açılan ihale ile 20 adet küçük tanker uçağı tedariki öngörülüyor. Bu uçaklar kiralanmak yerine Türkiye’nin filosuna katılmış olacak. Uçaklarda 2-4 ton kapasite ve yeni veya üretim tarihinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş ve 600 saatin altında uçuş saati olması şartı aranıyor. Bu uçakların en az 10 adedinin amfibik veya yüzdürme takımlı olması, en az 5 tanesinin de eğitim amaçlı olarak iki pilot koltuklu olması isteniyor. Bu ihale için tekliflerin 9 Mayıs’a kadar SSB’ye teslim edilmesi isteniyor.29 Mart’ya yayınlanan “Küçük Tanker Uçağı Kiralama Projesi-2” kapsamında da 10 adet 2-4 iki-dört ton tank kapasiteli uçaklar kiralanacak. İhaleye katılmak isteyen kurum ve kuruluşlar için son teklif teslim tarihi ise 18 Nisan olarak belirlendi.‘Bu rakamlar 50 uçak alınacak anlamına gelmiyor’Yangın söndürme uçağı ve helikopteri tedariki ve kiralanması hakkında Sputnik’e bilgi veren kaynaklar ihale süreçlerinin devam ettiğini ifade ederek yakın zamanda sonuçlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Kaynaklar ihale kapsamındaki toplam helikopter sayısının 55 adet (50+5) olduğunu uçak sayısının ise 50 olduğunu söyledi. Bu uçakların; 10+10 küçük tanker uçağı kiralama, 20 küçük tanker uçağı satın alma, 5 büyük tanker uçağı kiralama ve 5 amfibik uçak kiralama kalemlerinden oluştuğu ifade edildi.Kaynaklar, “Ama bu rakamlar 50 uçak alınacak anlamına gelmiyor. Teknik isterlere uygun, istenilen şartlarda ne kadar teklif gelecek buna bakılacak. Yani filonun en az 20 uçaktan oluşması hedefleniyor diyebiliriz. Ancak gelen tekliflere göre 20'nin üstüne de çıkabilir” diye de ekledi.

türkiye

rusya

manavgat

antalya

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

türkiye, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü, savunma sanayii başkanlığı, yangın, rusya, akdeniz, manavgat, antalya, muğla, turan salcı