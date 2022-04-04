https://tr.sputniknews.com/20220404/twitter-hisseleri-elon-muskin-adimindan-sonra-yuzde-26-yukseldi-1055301260.html
Elon Musk, Twitter'ın en büyük hissedarlarından biri oldu
Elon Musk, Twitter'ın en büyük hissedarlarından biri oldu
Sosyal medya devi Twitter'ın hisseleri, Elon Musk'ın yüzde 9.2'lik pasif hisse satın almasının ardından yüzde 26'lık bir yükseliş gösterdi. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T14:02+0300
2022-04-04T14:02+0300
2022-04-04T14:37+0300
ekonomi
twitter
elon musk
hisse
hisse senedi
satın alma
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Dünyanın en zengin insanlarından olan SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk şimdi de sosyal medya platformu Twitter'ın en büyük hissedarlarından biri konumuna geldi. Kısa süre önce Twitter'ın ifade özgürlüğü yaklaşımından duyduğu memnuniyetsizlikten dolayı yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğinin sinyalini veren Musk şirketten yüzde 9.2'lik pasif hisse satın aldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun verilerine göre Musk artık yaklaşık 73.5 milyon hisseyi elinde tutuyor. Bu da ABD'li milyarderin Twitter hisselerinin, platformun kurucusu Jack Dorsey'inkilerin 4 katı olduğu anlamına geliyor. Dorsey'in hisse payı yüzde 2.25. Bu haberin ardından Twitter hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 28 yükseliş kaydetti.
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twitter , elon musk, hisse, hisse senedi, satın alma
Elon Musk, Twitter'ın en büyük hissedarlarından biri oldu
14:02 04.04.2022 (güncellendi: 14:37 04.04.2022) Abone ol
Sosyal medya devi Twitter'ın hisseleri, Elon Musk'ın yüzde 9.2'lik pasif hisse satın almasının ardından yüzde 26'lık bir yükseliş gösterdi.
Dünyanın en zengin insanlarından olan SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk şimdi de sosyal medya platformu Twitter'ın en büyük hissedarlarından biri konumuna geldi.
Kısa süre önce Twitter'ın ifade özgürlüğü yaklaşımından duyduğu memnuniyetsizlikten dolayı yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğinin sinyalini veren Musk şirketten yüzde 9.2'lik pasif hisse satın aldı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun verilerine göre Musk artık yaklaşık 73.5 milyon hisseyi elinde tutuyor. Bu da ABD'li milyarderin Twitter hisselerinin, platformun kurucusu Jack Dorsey'inkilerin 4 katı olduğu anlamına geliyor. Dorsey'in hisse payı yüzde 2.25.
Bu haberin ardından Twitter hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 28 yükseliş kaydetti.