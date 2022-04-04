https://tr.sputniknews.com/20220404/twitter-hisseleri-elon-muskin-adimindan-sonra-yuzde-26-yukseldi-1055301260.html

Elon Musk, Twitter'ın en büyük hissedarlarından biri oldu

Elon Musk, Twitter'ın en büyük hissedarlarından biri oldu

Sosyal medya devi Twitter'ın hisseleri, Elon Musk'ın yüzde 9.2'lik pasif hisse satın almasının ardından yüzde 26'lık bir yükseliş gösterdi. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T14:02+0300

2022-04-04T14:02+0300

2022-04-04T14:37+0300

ekonomi

twitter

elon musk

hisse

hisse senedi

satın alma

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Dünyanın en zengin insanlarından olan SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk şimdi de sosyal medya platformu Twitter'ın en büyük hissedarlarından biri konumuna geldi. Kısa süre önce Twitter'ın ifade özgürlüğü yaklaşımından duyduğu memnuniyetsizlikten dolayı yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğinin sinyalini veren Musk şirketten yüzde 9.2'lik pasif hisse satın aldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun verilerine göre Musk artık yaklaşık 73.5 milyon hisseyi elinde tutuyor. Bu da ABD'li milyarderin Twitter hisselerinin, platformun kurucusu Jack Dorsey'inkilerin 4 katı olduğu anlamına geliyor. Dorsey'in hisse payı yüzde 2.25. Bu haberin ardından Twitter hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 28 yükseliş kaydetti.

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twitter , elon musk, hisse, hisse senedi, satın alma