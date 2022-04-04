https://tr.sputniknews.com/20220404/ukraynalilar-atinada-arac-konvoyuna-saldirdi-bir-kiz-cocugunu-yaraladi-1055305440.html
Ukraynalılar Atina’da araç konvoyuna saldırdı, bir kız çocuğunu yaraladı
Ukraynalılar Atina’da araç konvoyuna saldırdı, bir kız çocuğunu yaraladı
Yunanistan’ın başkenti Atina’da Rusya’yı desteklemek amaçlı oluşturulan konvoya Ukraynalılar tarafından düzenlenen saldırıda bir kız çocuğu yaralandı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T15:41+0300
2022-04-04T15:41+0300
2022-04-04T15:41+0300
ukrayna krizi
rusya
yunanistan
konvoy
saldırı
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Yunanistan’ın başkenti Atina’da ‘Barış için, Rusya için, Yunanistan için!’ sloganıyla, Rusya’yı desteklemek amaçlı bir araç konvoyu düzenlendi.Bir grup Ukraynalı konvoydaki araçlardan birine saldırdı. Saldırı sonucunda araçtaki yedi yaşındaki kız çocuğu yaralandı.Çocuğun annesi Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Kızımın elindeki Rusya bayrağını çekip bir şeyle ona vurdular, kanatana kadar bir odunla eline vurdular. Aracın diğer tarafında da Yunanistan bayrağı vardı, onu da aldılar. İki taraftan da aracın camlarını kırdılar. Zombi gibilerdi” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220404/youtubeun-online-demokrasisi-rus-medyasina-yasak-neo-nazilere-ifade-ozgurlugu-1055304235.html
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Ukraynalılar Atina’da araç konvoyuna saldırdı, bir kız çocuğunu yaraladı
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Yunanistan’ın başkenti Atina’da Rusya’yı desteklemek amaçlı oluşturulan konvoya Ukraynalılar tarafından düzenlenen saldırıda bir kız çocuğu yaralandı.
Yunanistan’ın başkenti Atina’da ‘Barış için, Rusya için, Yunanistan için!’ sloganıyla, Rusya’yı desteklemek amaçlı bir araç konvoyu düzenlendi.
Bir grup Ukraynalı konvoydaki araçlardan birine saldırdı. Saldırı sonucunda araçtaki yedi yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Çocuğun annesi Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Kızımın elindeki Rusya bayrağını çekip bir şeyle ona vurdular, kanatana kadar bir odunla eline vurdular. Aracın diğer tarafında da Yunanistan bayrağı vardı, onu da aldılar. İki taraftan da aracın camlarını kırdılar. Zombi gibilerdi” dedi.