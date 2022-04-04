https://tr.sputniknews.com/20220404/ukraynalilar-atinada-arac-konvoyuna-saldirdi-bir-kiz-cocugunu-yaraladi-1055305440.html

Ukraynalılar Atina’da araç konvoyuna saldırdı, bir kız çocuğunu yaraladı

Ukraynalılar Atina’da araç konvoyuna saldırdı, bir kız çocuğunu yaraladı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da Rusya’yı desteklemek amaçlı oluşturulan konvoya Ukraynalılar tarafından düzenlenen saldırıda bir kız çocuğu yaralandı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T15:41+0300

2022-04-04T15:41+0300

2022-04-04T15:41+0300

ukrayna krizi

rusya

yunanistan

konvoy

saldırı

ukrayna

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Yunanistan’ın başkenti Atina’da ‘Barış için, Rusya için, Yunanistan için!’ sloganıyla, Rusya’yı desteklemek amaçlı bir araç konvoyu düzenlendi.Bir grup Ukraynalı konvoydaki araçlardan birine saldırdı. Saldırı sonucunda araçtaki yedi yaşındaki kız çocuğu yaralandı.Çocuğun annesi Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Kızımın elindeki Rusya bayrağını çekip bir şeyle ona vurdular, kanatana kadar bir odunla eline vurdular. Aracın diğer tarafında da Yunanistan bayrağı vardı, onu da aldılar. İki taraftan da aracın camlarını kırdılar. Zombi gibilerdi” dedi.

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rusya, yunanistan, konvoy, saldırı, ukrayna