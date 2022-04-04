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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220404/ukraynalilar-atinada-arac-konvoyuna-saldirdi-bir-kiz-cocugunu-yaraladi-1055305440.html
Ukraynalılar Atina’da araç konvoyuna saldırdı, bir kız çocuğunu yaraladı
Ukraynalılar Atina’da araç konvoyuna saldırdı, bir kız çocuğunu yaraladı
Yunanistan’ın başkenti Atina’da Rusya’yı desteklemek amaçlı oluşturulan konvoya Ukraynalılar tarafından düzenlenen saldırıda bir kız çocuğu yaralandı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T15:41+0300
2022-04-04T15:41+0300
ukrayna krizi
rusya
yunanistan
konvoy
saldırı
ukrayna
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Yunanistan’ın başkenti Atina’da ‘Barış için, Rusya için, Yunanistan için!’ sloganıyla, Rusya’yı desteklemek amaçlı bir araç konvoyu düzenlendi.Bir grup Ukraynalı konvoydaki araçlardan birine saldırdı. Saldırı sonucunda araçtaki yedi yaşındaki kız çocuğu yaralandı.Çocuğun annesi Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Kızımın elindeki Rusya bayrağını çekip bir şeyle ona vurdular, kanatana kadar bir odunla eline vurdular. Aracın diğer tarafında da Yunanistan bayrağı vardı, onu da aldılar. İki taraftan da aracın camlarını kırdılar. Zombi gibilerdi” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220404/youtubeun-online-demokrasisi-rus-medyasina-yasak-neo-nazilere-ifade-ozgurlugu-1055304235.html
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rusya, yunanistan, konvoy, saldırı, ukrayna

Ukraynalılar Atina’da araç konvoyuna saldırdı, bir kız çocuğunu yaraladı

15:41 04.04.2022
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaYunanistan bayrağı / Atina
Yunanistan bayrağı / Atina - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
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Yunanistan’ın başkenti Atina’da Rusya’yı desteklemek amaçlı oluşturulan konvoya Ukraynalılar tarafından düzenlenen saldırıda bir kız çocuğu yaralandı.
Yunanistan’ın başkenti Atina’da ‘Barış için, Rusya için, Yunanistan için!’ sloganıyla, Rusya’yı desteklemek amaçlı bir araç konvoyu düzenlendi.
Bir grup Ukraynalı konvoydaki araçlardan birine saldırdı. Saldırı sonucunda araçtaki yedi yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Çocuğun annesi Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Kızımın elindeki Rusya bayrağını çekip bir şeyle ona vurdular, kanatana kadar bir odunla eline vurdular. Aracın diğer tarafında da Yunanistan bayrağı vardı, onu da aldılar. İki taraftan da aracın camlarını kırdılar. Zombi gibilerdi” dedi.
YouTube - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
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