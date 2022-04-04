https://tr.sputniknews.com/20220404/vucic-sirbistan-rusya-ile-dostane-iliskileri-korumak-icin-caba-gosterecek-1055287787.html
Vucic: Sırbistan, Rusya ile dostane ilişkileri korumak için çaba gösterecek
Vucic: Sırbistan, Rusya ile dostane ilişkileri korumak için çaba gösterecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimlerini zaferle ilan ettikten sonra, ülkesinin Rusya ile dostane ve ortak ilişkileri sürdürmek... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T03:22+0300
2022-04-04T03:22+0300
2022-04-04T03:21+0300
dünya
aleksandr vucic
rusya olimpiyat komitesi (roc)
ukrayna krizi
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Aleksandr Vucic, pazar günü yapılan seçimden sonra partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmada, "Size söz verebilirim, okullarda Dostoyevski'yi, operada Çaykovski'yi atmayacağız. Sırbistan Rusya ile ortaklık ve dostane ilişkiler sürdürmeye çalışacak" diyerek Belgrad'ın bu konuda tarafsız olduğunu yineledi. Sırbistan'ın Avrupa yolunda olmasına ve bölgede iyi ilişkilere sahip olmasına rağmen, 'geleneksel dostluk ilişkilerini kaybetmemesi gerektiğini' belirten Vucic "Ukrayna krizinin seçim sonuçları üzerindeki etkisi çok büyük oldu" dedi.
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aleksandr vucic, rusya olimpiyat komitesi (roc), ukrayna krizi
Vucic: Sırbistan, Rusya ile dostane ilişkileri korumak için çaba gösterecek
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimlerini zaferle ilan ettikten sonra, ülkesinin Rusya ile dostane ve ortak ilişkileri sürdürmek için çaba göstereceğini söyledi.
Aleksandr Vucic, pazar günü yapılan seçimden sonra partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmada, "Size söz verebilirim, okullarda Dostoyevski'yi, operada Çaykovski'yi atmayacağız. Sırbistan Rusya ile ortaklık ve dostane ilişkiler sürdürmeye çalışacak" diyerek Belgrad'ın bu konuda tarafsız olduğunu yineledi.
Sırbistan'ın Avrupa yolunda olmasına ve bölgede iyi ilişkilere sahip olmasına rağmen, 'geleneksel dostluk ilişkilerini kaybetmemesi gerektiğini' belirten Vucic "Ukrayna krizinin seçim sonuçları üzerindeki etkisi çok büyük oldu" dedi.