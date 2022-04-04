https://tr.sputniknews.com/20220404/vucic-sirbistan-rusya-ile-dostane-iliskileri-korumak-icin-caba-gosterecek-1055287787.html

Vucic: Sırbistan, Rusya ile dostane ilişkileri korumak için çaba gösterecek

Vucic: Sırbistan, Rusya ile dostane ilişkileri korumak için çaba gösterecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, cumhurbaşkanlığı seçimlerini zaferle ilan ettikten sonra, ülkesinin Rusya ile dostane ve ortak ilişkileri sürdürmek... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T03:22+0300

2022-04-04T03:22+0300

2022-04-04T03:21+0300

dünya

aleksandr vucic

rusya olimpiyat komitesi (roc)

ukrayna krizi

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Aleksandr Vucic, pazar günü yapılan seçimden sonra partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmada, "Size söz verebilirim, okullarda Dostoyevski'yi, operada Çaykovski'yi atmayacağız. Sırbistan Rusya ile ortaklık ve dostane ilişkiler sürdürmeye çalışacak" diyerek Belgrad'ın bu konuda tarafsız olduğunu yineledi. Sırbistan'ın Avrupa yolunda olmasına ve bölgede iyi ilişkilere sahip olmasına rağmen, 'geleneksel dostluk ilişkilerini kaybetmemesi gerektiğini' belirten Vucic "Ukrayna krizinin seçim sonuçları üzerindeki etkisi çok büyük oldu" dedi.

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aleksandr vucic, rusya olimpiyat komitesi (roc), ukrayna krizi