https://tr.sputniknews.com/20220404/yasli-cifte-uyku-ilaci-icirdi-ve-soydu-evinde-battaniye-icinde-saklanirken-bulundu-1055305677.html

Yaşlı çifte uyku ilacı içirdi ve soydu, evinde battaniye içinde saklanırken bulundu

Yaşlı çifte uyku ilacı içirdi ve soydu, evinde battaniye içinde saklanırken bulundu

İzmir'de battaniyenin içerisinde yakalanan sabıkalı kadın hırsız, yaşlı çifti sütlacın içerisine ilaç koyarak uyutmuş. Uyku ilacı verilerek soyulan Yaşar... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T15:47+0300

2022-04-04T15:47+0300

2022-04-04T15:47+0300

yaşam

türkiye

izmir

denizli

hırsız

soygun

uyku ilacı

battaniye

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Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Kızılcasöğüt Mahallesi’nde yaşayan Yaşar ve Günsel Bozkurt çifti, yaklaşık 1 ay önce kendilerine telefonla ulaşan ve günlük ev işlerinde kendilerine yardımcı olmak istediğini belirten Nurtem D. tarafından yemeklerine uyku ilacı verilerek uyutulduktan sonra soyuldu. Sabah eve gelen gelinleri Dilek Bozkurt tarafından baygın halde bulunan yaşlı çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 1 gün gözetim altına tutulan Bozkurt çifti, taburcu olur olmaz jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Şüpheli kadın, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması sonucu İzmir’deki adresinde battaniyenin içerisine saklanmış vaziyette bulundu.Gözaltına alınarak Denizli’ye getirilen Nurtem D’nin 43 suç kaydı olduğu,4 ilde karıştığı 9 benzer suçtan 2017 yılından buyana aradığı ve “Yağma” suçundan ise 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Yakalanmamak için hiçbir adres kaydı yaptırmayan sabıkalı kadın hırsız, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği Çivril Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.'40 yıl sonra geldi'Yaşadıkları şokun etkisinden henüz kurtulamayan Yaşar Bozkurt, “Tanıdık deyip de herkesi evinize almayın” diye uyarı yaptı. Kendilerini uyku ilacı vererek soyan Nurtem D.’nin ailesiyle tanışıklıklarının 40 yıl öncesine dayandığını hatırlatan Bozkurt, şunları söyledi:'Çocukluğunda da yaramazdı'Nurtem D.’nin yaklaşık 1 ay boyunca her gün kendilerini ziyaret ederek güvenlerini kazandığını hatırlatan Yaşar Bozkurt, “Hanıma ‘Bana telefon alıverin’ demiş. Ben ilk başta ‘almam’ dedim ama hanım ısrar edince alıverdim. Ben babasıyla, hanım da annesiyle bazı fabrikalarda yıllarca beraber çalıştık. Çocukluğunda da yaramazdı. Annesinin parasını bankadan izinsiz alıp harcamıştı. 40 yıldan fazladır kendisini görmüyorduk. Nereden bulduysa telefonumuzu bulmuş. Bana mesaj yazdı ‘Yaşar Amca evinize gelip sizi görmek istiyorum’ diye. Ben de kabul ettim. Sonra başımıza bunlar geldi” diye konuştu.Acı tattan şüphe etmişlerSütlacı yediğinde farklı bir tat alınca şüphelendiğini ifade eden Gülsel Bozkurt ise yaşananları şöyle anlattı: Ben yediğimde ağzıma zehir gibi tat geldi. ‘Acı bu sütlaç’ dedim ama gene de yedim. Sonra bir daha yerimden kalkamadım. Hastanede gelen gideni dahi tanıyamadım. Bizi uyutup evini soyduktan sonra gece 11.00 paraları, telefonu ve evin anahtarını da alıp gitmiş.”

https://tr.sputniknews.com/20220402/gaziantepte-hirsizin-baska-hirsizlara-denk-geldigi-anlar-kamerada-1055251770.html

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türkiye, izmir, denizli, hırsız, soygun, uyku ilacı, battaniye