https://tr.sputniknews.com/20220404/zaharova-bucadaki-goruntuler-abdnin-siparisi-uzerine-cekildi-1055297718.html
Zaharova: Buça'daki görüntüler, ABD'nin 'siparişi' üzerine çekildi
Zaharova: Buça'daki görüntüler, ABD'nin 'siparişi' üzerine çekildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın başkenti Kiev dışındaki Buça kasabasında yapılan çekimin Rusya'yı suçlama amacıyla ABD'nin... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T12:36+0300
2022-04-04T12:36+0300
2022-04-04T12:39+0300
buça
ukrayna krizi
mariya zaharova
abd
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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Zaharova, Buça'daki gelişmeyi provokasyon olarak niteleyerek "Provokasyonun ustaları kimler? Elbette ABD ve NATO" dedi.Görüntülerin yayınlanmasının ardından Batı'nın birden verdiği tepkinin, bu olayın Rusya'nın itibarını zedelemeye yönelik planın bir parçası olduğunu gösterdiğini belirten Zaharova, "Bu açıklamaların (Rusya hakkındaki) görüntüler yayınlandıktan dakikalar sonra yapılması, bunu kimin 'sipariş ettiği' konusunda şüpheye yer bırakmıyor" ifadelerini kullandı.Zaharova, daha önce Telegram üstünden yaptığı açıklamada, Ukrayna hükümetinin Buça’da yaptıklarıyla, barış görüşmelerini baltalamak ve şiddet olaylarını tırmandırmak istediğini kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220404/bagimsiz-uzmanlara-gore-bati-buca-benzeri-yeni-sahte-bayrak-operasyonlari-hazirliyor-1055296186.html
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Zaharova: Buça'daki görüntüler, ABD'nin 'siparişi' üzerine çekildi
12:36 04.04.2022 (güncellendi: 12:39 04.04.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın başkenti Kiev dışındaki Buça kasabasında yapılan çekimin Rusya'yı suçlama amacıyla ABD'nin siparişi üzerine yapıldığını söyledi.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Zaharova, Buça'daki gelişmeyi provokasyon olarak niteleyerek "Provokasyonun ustaları kimler? Elbette ABD ve NATO" dedi.
Görüntülerin yayınlanmasının ardından Batı'nın birden verdiği tepkinin, bu olayın Rusya'nın itibarını zedelemeye yönelik planın bir parçası olduğunu gösterdiğini belirten Zaharova, "Bu açıklamaların (Rusya hakkındaki) görüntüler yayınlandıktan dakikalar sonra yapılması, bunu kimin 'sipariş ettiği' konusunda şüpheye yer bırakmıyor" ifadelerini kullandı.
Zaharova, daha önce Telegram üstünden yaptığı açıklamada, Ukrayna hükümetinin Buça’da yaptıklarıyla, barış görüşmelerini baltalamak ve şiddet olaylarını tırmandırmak istediğini kaydetmişti.