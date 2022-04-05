https://tr.sputniknews.com/20220405/ab-macaristana-karsi-disiplin-proseduru-baslatacak-1055334568.html
AB, Macaristan'a karşı disiplin prosedürü başlatacak
AB, Macaristan'a karşı disiplin prosedürü başlatacak
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Brüksel'in üye ülke Macaristan'a karşı disiplin prosedürü başlatacağını duyurdu. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T17:11+0300
2022-04-05T17:11+0300
2022-04-05T17:11+0300
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macaristan
ursula von der leyen
disiplin
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, son seçimlerde Başbakan Viktor Orban ve partisi Fidesz'in galip gelmesine ilişkin açıklama yaptı.Uzun süredir Budapeşte ile Brüksel arasında yaşanan gerilime işaret eden von der Leyen, AB'nin Macaristan'a karşı disiplin prosedürü başlatacağını belirtti.Bu hamlenin, AB'nin Macaristan'a sunduğu fonların kesilmesiyle sonuçlanması bekleniyor.Daha önce konuya ilişkin Reuters'a konuşan bir kaynak, söz konusu prosedürün tamamlanmasının aylar alacağını kaydetmişti.Öte yandan AB, bu adımla 'ortak harcamaların kötüye kullanılmasını önleme' gerekçesiyle tasarlanan yeni aracını ilk kez deniyor.Araç, Macaristan ve Polonya'nın muhalefet etmesine rağmen, 2020'nin sonlarında 27 AB ülkesinin tamamı tarafından kabul edilerek yürürlüğe konmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220405/canli--rusya-bmgkyi-bucada-radikallerin-provokasyonlari-nedeniyle-acil-toplantiya-cagirdi-1055315184.html
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avrupa birliği, macaristan, ursula von der leyen, disiplin
AB, Macaristan'a karşı disiplin prosedürü başlatacak
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Brüksel'in üye ülke Macaristan'a karşı disiplin prosedürü başlatacağını duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, son seçimlerde Başbakan Viktor Orban ve partisi Fidesz'in galip gelmesine ilişkin açıklama yaptı.
Uzun süredir Budapeşte ile Brüksel arasında yaşanan gerilime işaret eden von der Leyen, AB'nin Macaristan'a karşı disiplin prosedürü başlatacağını belirtti.
Bu hamlenin, AB'nin Macaristan'a sunduğu fonların kesilmesiyle sonuçlanması bekleniyor.
Daha önce konuya ilişkin Reuters'a konuşan bir kaynak, söz konusu prosedürün tamamlanmasının aylar alacağını kaydetmişti.
Öte yandan AB, bu adımla 'ortak harcamaların kötüye kullanılmasını önleme' gerekçesiyle tasarlanan yeni aracını ilk kez deniyor.
Araç, Macaristan ve Polonya'nın muhalefet etmesine rağmen, 2020'nin sonlarında 27 AB ülkesinin tamamı tarafından kabul edilerek yürürlüğe konmuştu.