https://tr.sputniknews.com/20220405/adliye-cikisi-eski-esi-ve-ailesine-kursun-yagdirdi-gozaltindan-sonra-serbest-birakildi-1055328442.html

Adliye çıkışı eski eşi ve ailesine kurşun yağdırdı, gözaltından sonra serbest bırakıldı

Adliye çıkışı eski eşi ve ailesine kurşun yağdırdı, gözaltından sonra serbest bırakıldı

Antalya'da ayrıldığı eşini yaraladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Onur Duygulu, adliye çıkışı tekerlekli sandalyede sakladığı tabanca ile eski eşi ve... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T14:50+0300

2022-04-05T14:50+0300

2022-04-05T14:58+0300

türkiye

adliye

antalya

kadına şiddet

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Antalya'da özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Güllü Akman, 2020 yılında internetten tanıştığı Onur Duygulu ile 17 Ekim 2020 tarihinde evlendi.Evlilik sonrası alkol almaya başlayan Onur Duygulu, Güllü Akman'a sürekli şiddet uyguladı.Hamile eşini sokağa attı7 aylık hamileyken de şiddet gören Güllü Akman, 15 Haziran 2021 tarihinde eşi tarafından evden atıldı. Muratpaşa ilçesinde yaşayan ailesinin yanına sığınan genç kadın, bir daha geri dönmedi.Onur Duygulu, zaman zaman gelip eve dönmesi için Akman'ı ikna etmeye çalıştı ancak boşanma davası açıldı. Mahkeme, 17 Kasım 2021 tarihinde çiftin boşanmasına karar verdi.Öldürmekle tehdit ettiOnur Duygulu, 30 Ocak'ta Akman'ın ailesiyle birlikte yaşadığı Muratpaşa ilçesindeki eve saat 06.00'da geldi. Kapıyı açan Güllü Akman'ın başına silah dayayan Onur Duygulu, genç kadını ve ailesini öldürmekle tehdit etti.Güllü Akman'ın kapıyı kapatmak istemesi üzerine Onur Duygulu, pompalı tüfekle ateş ederek Akman'ı sağ kol ve omuz bölgesinden yaraladı. Sesleri duyarak dışarı çıkan babası Süleyman Akman ise silahla peşinden gittiği eski damadı Onur Duygulu'yu ateş ederek yaraladı.Saldırgan serbest bırakıldıVücuduna saplanan saçmalar nedeniyle ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. Gözaltına alınan Onur Duygulu ise serbest bırakıldı.Sinir kopması nedeniyle sağ bileğini hareket ettiremeyen ve parmaklarıyla birlikte kolunda his kaybı başlayan 1 çocuk annesi Güllü Akman, geçen hafta yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Dayanılmaz acılar yaşadım. Sağ bileğim tamamen çalışmıyor. Kolumda his kaybı da başladı. Yeniden hareket ettirebilmem için kopan sinirlerin dikilmesi gerekiyor. 100 bin lira istediler. Gücümüz önceki 5 ameliyatın 70 bin liralık masrafını dahi karşılayamadı. Babam senetle tüm borcu üzerine aldı. Son ameliyatı da olup iyileşerek kızıma sarılmak istiyorum. Lütfen yardım edin."

https://tr.sputniknews.com/20220402/icisleri-bakanligindan-kadina-yonelik-siddetin-onlenmesine-iliskin-yeni-genelge-1055256136.html

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adliye, antalya, kadına şiddet