https://tr.sputniknews.com/20220405/avrupa-parlamentosunda-nazi-selami-veren-bulgar-milletvekiline-ceza-1055320832.html

Avrupa Parlamentosu'nda Nazi selamı veren Bulgar milletvekiline ceza

Avrupa Parlamentosu'nda Nazi selamı veren Bulgar milletvekiline ceza

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, şubatta Polonya ve Macaristan'a yönelik hukukun üstünlüğü tartışmalarının yapıldığı AP'de Nazi selamı verdiği... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T11:57+0300

2022-04-05T11:57+0300

2022-04-05T11:57+0300

dünya

avrupa parlamentosu (ap)

bulgaristan

nazi selamı

ceza

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Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu'nda Metsola, AP'nin içtüzüğünün 176. maddesine dayanarak Jambazki'ye Nazi selamına benzer uygunsuz davranışta bulunduğu gerekçesiyle 6 günlük ödenek kesintisi uygulanacağını belirtti.Metsola, Jambazki'nin davranışının AP'nin saygınlığının sorgulanmasına neden olduğunu kaydetti.Söz konusu kararın, Bulgar milletvekiline 31 Mart'ta iletildiğini dile getiren Metsola, Jambazki'nin parlamento kurallarına uygun olarak itiraz hakkına sahip olduğunu ifade etti.Bulgar Ulusal Hareketi Partisi'nden (VMRO) milletvekili Jambazki, şubatta Fransa'nın Strazburg kentinde AP Genel Kurulu'nda kürsüye çıkarak konuşma yapmıştı.AP'deki Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) grubu bünyesinde partisini temsil eden Jambazki, konuşmasında Avrupalı parlamenterlere hitaben "Ne söyleyeceğimizi ve ne yapamayacağımızı sizin belirlemenize izin vermeyeceğiz. Çok yaşa Orban ve Fidesz, çok yaşa Kaczynski ve PiS (Hukuk ve Adalet Partisi), çok yaşa Bulgaristan ve ulus devletimiz" ifadelerini kullanmıştı.Konuşmasının ardından kürsüden inen Jambazki, salondan çıkarken sol eliyle ceketinin önünü ilikleyip, sağ elini de öne yukarı doğru uzatarak birkaç saniye havada tutmuştu.

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avrupa parlamentosu (ap), bulgaristan, nazi selamı, ceza