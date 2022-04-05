https://tr.sputniknews.com/20220405/avukatlik-kanununda-degisiklik-teklifi-tbmm-baskanligina-sunuldu-1055338406.html

Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, ilk imza sahibi olduğu Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T19:07+0300

2022-04-05T19:07+0300

2022-04-05T19:14+0300

türkiye

tbmm

avukatlık kanunu

cahit özkan

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bütün avukatları tebrik etti.Cahit Özkan, kamu ve özel sektörde çalışan hukuk fakültesi mezunlarının stajlarını yapabilmeleri ve stajlarını yaparken de mesleki kazanımlarını kaybetmemelerini içeren Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyledi.Teklifin içeriğine ilişkin bilgi veren Özkan, "Kamuda çalışan hukuk mezunları stajlarını yaptığı dönemde eğer ücretsiz izinle stajlarını yapacak olurlarsa bu süre bir yıl sınırlı kalmasın, staj süresi içinde ücretsiz izinli olarak stajlarını yapabilsinler. Özel sektörde sosyal güvenlik sigortasına bağlı olarak bir kişi ise çalışırken eğer stajını yapmak isterse stajı Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışıyor olması nedeniyle yanmasın, stajını da yapabilsin. Burada ücret almalarıyla ilgili de bir sıkıntı olmayacak. Yani kamu ve özel sektörde çalışanlar stajlarını yaptığı dönem içinde eğer bir ücret alırlarsa daha evvel stajları yanıyordu, şimdi bu da söz konusu olmayacak" dedi. Barolara yapılan adli yardımlarİstanbul ve Ankara'da birden fazla baro bulunduğu için adli yardımlarda adaletsizlik olduğunu dile getiren Özkan, bu nedenle teklifte barolara yönelik adli yardımlara ilişkin düzenleme yaptıklarını belirtti.Özkan, adaletsizliği gidermek için her baronun üye sayısını dikkate alarak kademeli bir adli yardım ödeneğinin dağıtılmasını istediklerini söyledi.Teklifi, Avukatlar Günü dolayısıyla bugün Meclis Başkanlığı'na sunduklarını ifade eden Özkan, "Özetle, teklifle kamu ve özel sektörde çalışan hukuk mezunlarının staj yaptıkları dönem içinde ücretsiz izinli sayılmaları öngörülüyor. Stajını yaptıktan sonra kamudaki görevlerine geri dönmelerine imkan sağlıyoruz. Ayrıca staj yaptıkları süre içinde çalıştıkları kurumda bir ücret alıyorlarsa stajları da yanmış olmayacak" diye konuştu.Özkan, kamuda çalışanlara da avukatlık yapma hakkının verilmesiyle sektörde nitelik ve işsizlik sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

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tbmm, avukatlık kanunu, cahit özkan