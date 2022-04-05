https://tr.sputniknews.com/20220405/bakan-akardan-mariupoldeki-tahliyelere-iliskin-aciklama-kisa-zamanda-olumlu-gelismeler-bekliyoruz-1055322284.html

Bakan Akar'dan Mariupol'deki tahliyelere ilişkin açıklama: Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz

Bakan Akar'dan Mariupol'deki tahliyelere ilişkin açıklama: Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna- Mariupol'deki sivillerin tahliyesine yönelik açıklama yaptı. Bakan Akar, Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T12:22+0300

2022-04-05T12:22+0300

2022-04-05T12:42+0300

ukrayna krizi

hulusi akar

mariupol

tahliye

rusya

ukrayna

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin Ukrayna'daki Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin sorularını yanıtladı."Mariupol’deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz" açıklaması hatırlatılarak son durumun sorulması üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:"Ukrayna'ya insani yardımların ulaştırılması, bunun yanı sıra Ukrayna'daki başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye’ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz."

mariupol

rusya

ukrayna

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hulusi akar, mariupol, tahliye, rusya, ukrayna