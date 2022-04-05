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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220405/bakan-akardan-mariupoldeki-tahliyelere-iliskin-aciklama-kisa-zamanda-olumlu-gelismeler-bekliyoruz-1055322284.html
Bakan Akar'dan Mariupol'deki tahliyelere ilişkin açıklama: Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz
Bakan Akar'dan Mariupol'deki tahliyelere ilişkin açıklama: Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna- Mariupol'deki sivillerin tahliyesine yönelik açıklama yaptı. Bakan Akar, Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T12:22+0300
2022-04-05T12:42+0300
ukrayna krizi
hulusi akar
mariupol
tahliye
rusya
ukrayna
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin Ukrayna'daki Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin sorularını yanıtladı."Mariupol’deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz" açıklaması hatırlatılarak son durumun sorulması üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:"Ukrayna'ya insani yardımların ulaştırılması, bunun yanı sıra Ukrayna'daki başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye’ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz."
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hulusi akar, mariupol, tahliye, rusya, ukrayna

Bakan Akar'dan Mariupol'deki tahliyelere ilişkin açıklama: Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz

12:22 05.04.2022 (güncellendi: 12:42 05.04.2022)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna- Mariupol'deki sivillerin tahliyesine yönelik açıklama yaptı. Bakan Akar, Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmaların devam ettiğini belirterek, ''Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin Ukrayna'daki Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin sorularını yanıtladı.
"Mariupol’deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz" açıklaması hatırlatılarak son durumun sorulması üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Ukrayna'ya insani yardımların ulaştırılması, bunun yanı sıra Ukrayna'daki başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye’ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz."
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