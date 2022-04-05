https://tr.sputniknews.com/20220405/besiktas-trabzonspor-macinin-tekrari-icin-tffye-resmi-basvuruyu-yapti-1055323365.html
Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarı için TFF’ye resmi başvuruyu yaptı
Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarı için TFF’ye resmi başvuruyu yaptı
Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarı için TFF’ye resmi başvuruyu yaptı. Siyah beyazlılar, hakem Zorbay Küçük’ün kural hatası yaptığı iddiası ile TFF’ye... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T12:41+0300
2022-04-05T12:41+0300
2022-04-05T12:45+0300
spor
beşiktaş
trabzonspor
türkiye futbol federasyonu (tff)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054957602_0:49:941:578_1920x0_80_0_0_7e87d405d4559d34f84b97604a3f0ea3.jpg
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. 47. dakika yaşananlar tartışmalara sebep oldu.Kaleci Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen'in geri pasında topu elle kontrol etti. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermesine karşın, vuruşu yanlış yerden yaptırdı.Kural ne diyor?Beşiktaşlı oyuncuların vuruşu, hakem Zorbay Küçük'ün koyduğu noktadan değil kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan kurlanması gerekirdi.Trabzonsporlu oyuncuların ise kale çizgisinin üzerinde sıralanması gerekiyordu. Çünkü paralel kale alanı çizgisinin kaleye mesafesi 5.5 metre. 9.15 metre baraj mesafesi sağlanamayacağından tüm oyuncular kaleciyle birlikte kale çizgizi üçerinde sıralanmalıydılar.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054957602_52:0:887:626_1920x0_80_0_0_d8c1faf8f7b4103279f21fd6468c870b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, trabzonspor, türkiye futbol federasyonu (tff)
Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarı için TFF’ye resmi başvuruyu yaptı
12:41 05.04.2022 (güncellendi: 12:45 05.04.2022) Abone ol
Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarı için TFF’ye resmi başvuruyu yaptı. Siyah beyazlılar, hakem Zorbay Küçük’ün kural hatası yaptığı iddiası ile TFF’ye başvurdu.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. 47. dakika yaşananlar tartışmalara sebep oldu.
Kaleci Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen'in geri pasında topu elle kontrol etti. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermesine karşın, vuruşu yanlış yerden yaptırdı.
Beşiktaşlı oyuncuların vuruşu, hakem Zorbay Küçük'ün koyduğu noktadan değil kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan kurlanması gerekirdi.
Trabzonsporlu oyuncuların ise kale çizgisinin üzerinde sıralanması gerekiyordu. Çünkü paralel kale alanı çizgisinin kaleye mesafesi 5.5 metre. 9.15 metre baraj mesafesi sağlanamayacağından tüm oyuncular kaleciyle birlikte kale çizgizi üçerinde sıralanmalıydılar.