https://tr.sputniknews.com/20220405/besiktas-trabzonspor-macinin-tekrari-icin-tffye-resmi-basvuruyu-yapti-1055323365.html

Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarı için TFF’ye resmi başvuruyu yaptı

Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarı için TFF’ye resmi başvuruyu yaptı

Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarı için TFF’ye resmi başvuruyu yaptı. Siyah beyazlılar, hakem Zorbay Küçük’ün kural hatası yaptığı iddiası ile TFF’ye... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T12:41+0300

2022-04-05T12:41+0300

2022-04-05T12:45+0300

spor

beşiktaş

trabzonspor

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. 47. dakika yaşananlar tartışmalara sebep oldu.Kaleci Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen'in geri pasında topu elle kontrol etti. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermesine karşın, vuruşu yanlış yerden yaptırdı.Kural ne diyor?Beşiktaşlı oyuncuların vuruşu, hakem Zorbay Küçük'ün koyduğu noktadan değil kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan kurlanması gerekirdi.Trabzonsporlu oyuncuların ise kale çizgisinin üzerinde sıralanması gerekiyordu. Çünkü paralel kale alanı çizgisinin kaleye mesafesi 5.5 metre. 9.15 metre baraj mesafesi sağlanamayacağından tüm oyuncular kaleciyle birlikte kale çizgizi üçerinde sıralanmalıydılar.

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beşiktaş, trabzonspor, türkiye futbol federasyonu (tff)