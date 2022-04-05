https://tr.sputniknews.com/20220405/biden-gaflarina-bir-yenisini-ekledi-esini-baskan-yardimcisi-yapti-1055323677.html
Biden gaflarına bir yenisini ekledi: Eşini başkan yardımcısı 'yaptı'
Biden gaflarına bir yenisini ekledi: Eşini başkan yardımcısı 'yaptı'
ABD Başkanı Biden, eşi Jill Biden'ın, eski Başkan Barack Obama döneminde 'başkan yardımcısı' olduğunu söyledi. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T12:52+0300
2022-04-05T12:52+0300
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joe biden
jill biden
michelle obama
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ABD Başkanı Joe Biden, seçim döneminde ve görev süresi boyunca imza attığı gaflara bir yenisini daha ekledi.Biden ve Jill, ABD ordusunun yeni nükleer denizaltısı USS Delaware için düzenlenen törene katıldı. Biden, burada yaptığı konuşmada eşinin, denizaltının geliştirilmesine olan desteğine övgüde bulunarak, "Başkan yardımcısıyken Michelle Obama'yla başlattığı ve şu anda devam ettiği Joining Forces girişimiyle First Lady olarak yaptığı işten çok gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.Biden'ın açıklamasını yayımlayan Beyaz Saray, "(Ben) başkan yardımcısıyken…" yazarak hatayı düzeltti.ABD'nin en yaşlı başkanı unvanına sahip Biden, geçen ay ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten 'First Lady' diye bahsetmişti. ABD Başkanı daha önce de Harris hakkında konuşurken birkaç kez 'başkan yardımcısı' yerine 'başkan' demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220316/abd-baskani-bidendan-first-ladynin-kocasi-pozitif-gafi--1054753238.html
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abd, joe biden, jill biden, michelle obama
Biden gaflarına bir yenisini ekledi: Eşini başkan yardımcısı 'yaptı'
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ABD Başkanı Biden, eşi Jill Biden'ın, eski Başkan Barack Obama döneminde 'başkan yardımcısı' olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, seçim döneminde ve görev süresi boyunca imza attığı gaflara bir yenisini daha ekledi.
Biden ve Jill, ABD ordusunun yeni nükleer denizaltısı USS Delaware için düzenlenen törene katıldı. Biden, burada yaptığı konuşmada eşinin, denizaltının geliştirilmesine olan desteğine övgüde bulunarak, "Başkan yardımcısıyken Michelle Obama'yla başlattığı ve şu anda devam ettiği Joining Forces girişimiyle First Lady olarak yaptığı işten çok gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Biden'ın açıklamasını yayımlayan Beyaz Saray, "(Ben) başkan yardımcısıyken…" yazarak hatayı düzeltti.
ABD'nin en yaşlı başkanı unvanına sahip Biden, geçen ay ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten 'First Lady' diye bahsetmişti. ABD Başkanı daha önce de Harris hakkında konuşurken birkaç kez 'başkan yardımcısı' yerine 'başkan' demişti.