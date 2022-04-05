Bilim insanları, Stephen Hawking'in uyarısını yok sayarak uzaylılara Dünya'nın konumunu gönderecek
15:14 05.04.2022 (güncellendi: 15:21 05.04.2022)
© Fotoğraf : SETI Enstitüsü Allen Teleskop Dizisi - Teleskop - Kuzey Kaliforniya
© Fotoğraf : SETI Enstitüsü
Bilim insanları, Stephen Hawking'in uyarısını yok sayarak akıllı bir uzaylı uygarlığı tarafından alınacağını ve anlaşılacağını umdukları, Dünya'nın konumu ve insana dair birçok bilgiyi içeren radyo mesajı tasarladı. Mesajın, Çin'deki Küresel Radyo Teleskobu ve ABD'deki SETI Enstitüsü'nün Allen Teleskop Dizisi'nden gönderilmesi planlanıyor.
Bilim insanları, "Evrende Dünya dışında akıllı uygarlık var mı?", "Başka bir gezegende yaşam mevcut mu?" gibi sorulara yanıt bulmak için yeni bir çalışma başlatarak uzaya bir radyo mesajı göndermeyi planlıyor.
Mesaj, 1974'te iletilen ve aynı amaca sahip ünlü Arecibo mesajının güncellenmiş bir versiyonu. Porto Riko'daki Arecibo Radyo Teleskobu'ndan yayınlanan mesaj, 23 karakterlik 73 satırda düzenlenmiş 1.679 bitten oluşuyordu.
The famous Arecibo Observatory in Puerto Rico appeared in several films, including the 1995 James Bond film 'Goldeneye'. Modern Records Archivist Jon Bushell reports on a rather different dispute at the observatory in the 1960s, as recorded in our archive: https://t.co/JRmxtwoD7r pic.twitter.com/zb4JQyGsEl— The Royal Society (@royalsociety) April 2, 2022
Arecibo, birler ve sıfırlardan oluşan ikili kodda iletilmişti. Mesaj, kodu çözüldüğünde bir çubuk insan figürünün yanı sıra güneş sisteminin, DNA'nın ve Arecibo teleskobunun temsillerinden oluşan görsel bir grafik içeriyordu.
Şimdi ise bilim insanları, Arecibo iletisini geliştirmek için yeni bir mesaj tasarladı. 'Beacon in the Galaxy / BITG' (Galaksideki Uyarı Işığı) olarak adlandırılan mesaj, temel matematik ve bilim hakkında Arecibo mesajından daha fazla bilgiyi içeriyor. Bu kavramların, en azından insanlara benzer zekaya sahip yaşam formları tarafından evrensel olarak anlaşılacağı ümit ediliyor.
Cambridge Üniversitesi'nde fizik ve matematik öğrencisi ve projeyi özetleyen bir taslak raporun ortak yazarı olan Matthew Chong, Newsweek'e verdiği demeçte, "Tasarladığımız mesaj, asal sayılar, DNA', kara, okyanus, Dünya'nın konumu ve insan gibi birçok öğeyi temsil eden görüntü ve özel alfabelerden oluşuyor" dedi.
NASA'nın 'Jet Propulsion Laboratory' (JPL) adlı laboratuvarında proje lideri ve bilim insanı olan Jonathan Jiang, Newsweek'e yaptığı açıklamada, BITG mesajının 'Dünya'nın Samanyolu galaksisi içindeki yerini belirtmek için' bir grup kozmik yer işaretini de tasvir ettiğini söyledi.
Öte yandan araştırmacılar, mesajı kendileri gönderme niyetinde değiller. Ancak BITG'nin bir gün Çin'deki Küresel Radyo Teleskobu ve SETI Enstitüsü'nün Kuzey Kaliforniya'daki Allen Teleskop Dizisi'nden iletilebileceğini düşünüyorlar.
12 Ekim 2021, 11:14
Stephen Hawking'in uzaylılar hakkındaki endişeleri
2018'de hayatını kaybeden ünlü İngiliz fizikçi, astronom ve kozmolog Stephen Hawking, insanların uzayın genişliğine seslenmesi ve uzaylılarla iletişim kurmasıyla ilgili endişelerini defalarca dile getirdi.
What's the worst that could happen! Scientists Make Message to Send Earth's Location to Aliens, Ignoring Stephen Hawking's Warning https://t.co/nP59D2FxtR— Alex (@bublang) April 5, 2022
2015 yılında katıldığı bir etkinlikte Hawking, dinleme yoluyla uzayda yaşamı bulma çabalarını destekledi. Ancak Hawking, uzaylıların arkadaş canlısı olmayabileceklerini belirterek, bu tarz işaretlerle insanlığın evrendeki konumunun ve yaşantısının belli edilmesine net bir şekilde karşı çıkmıştı.
İngiliz profesör, "Tarihe bakarsanız, insanlar ve daha az zeki organizmalar arasındaki iletişim, onlar açısından genellikle felaketle sonuçlanmıştır. Gelişmiş teknolojilere sahip medeniyetler ile ilkel teknolojilere sahip olanlar arasındaki karşılaşmalar, daha az gelişmişler için hep kötü gitmiştir" demişti.
Hawking, uzaylıların bizden çok daha güçlü olabileceğini ve 'bizi, bakterileri gördüğümüzden çok daha değersiz görebileceklerini' ifade etmişti.
Daha sonra, 2016 yılında yayınlanan 'Stephen Hawking'in Favori Yerleri' (Stephen Hawking's Favoite Places) adlı belgeselde ünlü fizikçi, potansiyel olarak yaşanabilir bir 'dünya' olarak kabul edilen ötegezegen 'Gliese 832 c'ye atıfta bulunarak konuyu tekrar ele aldı.
Hawking, "Bir gün Gliese 832 c gibi bir gezegenden bir sinyal alabiliriz ancak yanıt verme konusunda dikkatli olmalıyız" dedi.