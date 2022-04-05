https://tr.sputniknews.com/20220405/bursada-simide-zam-4-lira-oldu-1055326161.html
Bursa'da simide zam: 4 lira oldu
Bursa'da simide zam: 4 lira oldu
Bursa’da 100 gram simidin fiyatı 3 liradan 4 liraya yükseldi. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T13:55+0300
2022-04-05T13:55+0300
2022-04-05T14:00+0300
simit
ekonomi
bursa
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055326136_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_5b991a974dcbc650315b83c042e4b4ae.jpg
Bursa simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, yaptığı yazılı açıklamada, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirterek, 100 gram normal simidin 3 liradan 4 liraya, tereyağlı simidin ise 3.5 liradan 4.5 liraya yükseldiğini açıkladı.Yeni fiyatlar bir süreden beri geçerli.
https://tr.sputniknews.com/20220204/nigdede-simide-zam-geldi-1053487527.html
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055326136_88:0:1511:1067_1920x0_80_0_0_307b7ef61dcc3ee498d1cc4849a9d4e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
simit, bursa, zam
Bursa'da simide zam: 4 lira oldu
13:55 05.04.2022 (güncellendi: 14:00 05.04.2022) Abone ol
Bursa’da 100 gram simidin fiyatı 3 liradan 4 liraya yükseldi.
Bursa simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, yaptığı yazılı açıklamada, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirterek, 100 gram normal simidin 3 liradan 4 liraya, tereyağlı simidin ise 3.5 liradan 4.5 liraya yükseldiğini açıkladı.
Yeni fiyatlar bir süreden beri geçerli.