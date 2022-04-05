https://tr.sputniknews.com/20220405/bursada-simide-zam-4-lira-oldu-1055326161.html

Bursa'da simide zam: 4 lira oldu

Bursa'da simide zam: 4 lira oldu

Bursa’da 100 gram simidin fiyatı 3 liradan 4 liraya yükseldi. 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T13:55+0300

2022-04-05T13:55+0300

2022-04-05T14:00+0300

simit

ekonomi

bursa

zam

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Bursa simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, yaptığı yazılı açıklamada, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirterek, 100 gram normal simidin 3 liradan 4 liraya, tereyağlı simidin ise 3.5 liradan 4.5 liraya yükseldiğini açıkladı.Yeni fiyatlar bir süreden beri geçerli.

https://tr.sputniknews.com/20220204/nigdede-simide-zam-geldi-1053487527.html

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simit, bursa, zam