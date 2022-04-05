Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220405/canli--rusya-bmgkyi-bucada-radikallerin-provokasyonlari-nedeniyle-acil-toplantiya-cagirdi-1055315184.html
CANLI | Rusya: Ukrayna 'Rusya’nın öldürdüğü siviller' konulu başka bir sahtecilik hazırlığında
CANLI | Rusya: Ukrayna 'Rusya’nın öldürdüğü siviller' konulu başka bir sahtecilik hazırlığında
Rusya, BMGK'yı Buça'daki provokasyon nedeniyle acil toplantıya çağırdı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı, ABD'nin nükleer olmayan... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T07:17+0300
2022-04-05T11:28+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055318948_0:194:3297:2048_1920x0_80_0_0_1cf73361b2c3e6e6d8cbd047cb7c7702.jpg
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055318948_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_78ce6bdd615401ac289099b17ed125f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna krizi, ukrayna, новый онлайн для белой редактуры
Mariupol - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya: Ukrayna 'Rusya’nın öldürdüğü siviller' konulu başka bir sahtecilik hazırlığında

07:17 05.04.2022 (güncellendi: 11:28 05.04.2022)
Abone olTelegram
Rusya, BMGK'yı Buça'daki provokasyon nedeniyle acil toplantıya çağırdı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı, ABD'nin nükleer olmayan ülkelere yerleştirdiği nükleer silahların iade edilmesi çağrısında bulundu. Rusya, Ukrayna'nın Buça'dakine benzer bir provokasyon girişiminde daha bulunabileceğinin altını çizdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken Batılı ülkeler de Moskova'yı hedef alan yaptırım politikasını sürdürüyor. Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları, Moskova'yı hedef alacak yeni yaptırımları görüşmek üzere toplandı. Almanya 40, Fransa 35 civarında Rus diplomatı sınır dışı etti.
Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınındaki Buça'da radikaller tarafından gerçekleştirilen provokasyonlar nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı. Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, Ukrayna'da nükleer silah kullanılma olasılığı olmadığını söyledi. Polyanskiy, "ABD'nin nükleer olmayan ülkelere yerleştirdiği nükleer silahlar Washington'a iade edilmeli" dedi.
Önce yenilerÖnce eskiler
11:07 05.04.2022
Danimarka, 15 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da bu adıma yanıt verileceğini açıkladı.
11:06 05.04.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait askeri eğitim merkezini vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov’a göre, Ukrayna’daki özel askeri operasyon kapsamında Oçakov kenti yakınlarında Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri’ne ait bir eğitim merkezi yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla vuruldu. Bu merkez yabancı paralı askerlerin barınmasında da kullanılıyordu.
Konaşenkov'un açıklamaları şöyle:
‘Ukrayna ‘Rusya’nın öldürdüğü siviller’ konulu başka bir sahtecilik hazırlığında’
* Teyit edilen bilgilere göre, 4 Nisan gecesi Kiev’in 23 kilometre kuzeybatısındaki Moşun yerleşim biriminde Ukrayna Psikolojik Operasyonlar Ana Merkezi’nden askerler tarafından, daha sonra Batı medyası ile yayılmak üzere, Rusya ordusu tarafından öldürülmüş olduğu iddia edilen sivillerin yer aldığı bir mizansen video çekildi.
* Konaşenkov, Ukrayna özel servislerinin Sumi, Konotop ve başka kentlerde de bu tür faaliyetler organize ettiğini söyledi.
* Yüksek hassasiyetli füzelerle, Kremenets, Çerkasi, Zaporojye ve Novomoskovsk yerleşim bölgelerindeki Ukrayna birlikleri için kullanılan dört yakıt deposu imha edildi.
* Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 125 uçak, 91 helikopter, 398 insansız hava aracı, 226 füze savunma sistemi, 1969 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 214 çok amaçlı roketatar, 852 topçu sistemi ve 1873 özel askeri araç yer alıyor.
* Rus hava savunma sistemleri, Çernobayevka, Industrialnaya, Gurti ve Nijnyaya Krinka yerleşimlerinin bulunduğu bölgelerde dört insansız hava aracını düşürdü.
* Gece boyunca Ukrayna ordusuna ait 134 askeri unsur vuruldu.
10:38 05.04.2022
NASA - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
Ukrayna krizi
NASA: Rusya’daki personel sayımızı azalttık
10:26
10:22 05.04.2022
airbnb - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
Ukrayna krizi
Airbnb, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldı
10:22
10:12 05.04.2022
Son 24 saatte 17 binden fazla göçmen Rusya’ya geçiş yaptı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan bir kaynağın Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yanı sıra Ukrayna’dan 17 binden fazla göçmen Rusya’ya geçiş yaptı.
Gerginliğin tırmanmasından bu yana da 121 binden fazlası çocuk yaklaşık 616 bin kişi Rusya’ya gitti.
10:03 05.04.2022
Fransa bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
Ukrayna krizi
Rusya’nın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
10:03
09:55 05.04.2022
İsveç'ten Ukrayna'ya savaşmaya giden vatandaşları hakkında uyarı: 'Ülkeye döndüklerinde tehdit oluşturabilirler'
İsveç güvenlik polisi Säpo, Ukrayna'ya savaşmaya gidenlerin, ülkeye çok daha düşük bir şiddet eşiğiyle dönebileceği konusunda uyarıda bulundu. İsveç Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Ülkeye travma geçirmiş bir şekilde geliyorsunuz, şiddet eşiği öncekinden önemli ölçüde düşük, bu yüzden esas olarak bunu takip ediyoruz" dedi.
Radyoya göre şu anda Ukrayna'da en az 678 İsveçli gönüllü, neo-Nazi grupların saflarında savaşıyor.
09:32 05.04.2022
Fransa Dışişleri: Rusya'ya yeni yaptırımlar yarın kabul edilebilir
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'ya karş yaptırımların 'güçlendirileceği' belirtildi. Hazırlık aşamasında olduğu kaydedilen yeni yaptırımların çarşamba günü kabul edilebileceği kaydedildi.
09:21 05.04.2022
Rusya'dan ABD'ye: Ukrayna'ya ölümcül silah pompalamaya son verin
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, ABD'ye Ukrayna'ya ölümcül silah göndermeye son verme çağrısı yaptı. Büyükelçiliğin Telegram kanalından yapılan açıklamada, "Washington'a Ukrayna'ya ölümcül silahlar pompalamayı bırakması için çağrıda bulunuyoruz. Giderek daha fazla kaybın yaşanmasının suçlusu ABD'dir" denildi.
08:51 05.04.2022
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Washington'u gerçeklere dikkat etmeye ve Ukraynalı milliyetçi taburların eylemlerine tepki göstermeye çağırdı.

"Amerikalı mevkidaşlar gerçeklere dikkat etmeli ve şehirlerde sivilleri engellemeye, mültecilere rastgele ateş açmaya, kendi Nazi ideolojisini paylaşmayan herkesi terörize etmeye ve işkence etmeye devam eden [Ukrayna] milliyetçi taburlarının eylemlerine cezai kayıtsızlığa son vermelidir."

07:33 05.04.2022
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, BM Silahsızlanma Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, ABD'nin nükleer olmayan ülkelere yerleştirdiği nükleer silahların Washington'a iade edilmesini istedi.
Polyanskiy, bunların Avrupa'da konuşlandırılması için gereken altyapının da ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.
Temsilci ayrıca, iddiaların aksine, Ukrayna'da nükleer silah kullanılma olasılığı olmadığını vurguladı.
07:25 05.04.2022
Japonya Dışişleri Bakanı, Polonya dönüşü Ukraynalı 20 mülteciyi ülkesine getirdi
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Ukrayna halkına destek için gittiği Polonya'dan dönerken 20 mülteciyi ülkesine getirdi.
Bakan Hayaşi, 5 gün süren Polonya ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki ile bir araya gelmişti.
Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile görüşmesinde Hayaşi, ülkesinin "insani bakış açısıyla olabildiğince fazla Ukraynalıyı kabul etmeyi" planladıklarını söylemişti.
Rusya-Ukrayna krizinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana Japonya'nın, 404 mülteciye kapılarını açtığı biliniyor.
Japonya'nın Rusya yaptırımı yürürlüğe girdi
Öte yandan, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Rusya'ya lüks malların ihracatını sınırlamayı amaçlayan yaptırım paketinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.
07:17 05.04.2022
ABD Dışişleri Bakanlığı yeni bir siber güvenlik bürosu kurdu
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yeni birimin 'Uluslararası Siber Güvenlik', 'Uluslararası Bilgi ve İletişim Politikası' ve 'Dijital Özgürlük' olmak üzere üç bölümden oluştuğunu söyledi.
Yeni departman açma kararı, ABD Ulusal Güvenlik Servisi, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı, Federal Soruşturma Bürosu ile İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin yayınladığı ortak açıklamada, Rus askeri istihbarat servisi Ana İstihbarat Dairesi’nin (GRU) tüm dünyada yüzlerce devlet kurumu ve özel kuruluşa karşı siber saldırı girişiminde bulunduğu iddiasının ardından geldi.
07:17 05.04.2022
CNN: ABD gizlice hipersonik füze test etti
CNN, Pentagon'dan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'nin Mart ayında hipersonik bir füze test ettiğini, ancak "Rusya ile artan gerilimi önlemek" için bunu bildirmediğini iddia etti.
07:16 05.04.2022
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Almanya, 40 Rus diplomatı sınır dışı etti
Dün, 17:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала