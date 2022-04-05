Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken Batılı ülkeler de Moskova'yı hedef alan yaptırım politikasını sürdürüyor. Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları, Moskova'yı hedef alacak yeni yaptırımları görüşmek üzere toplandı. Almanya 40, Fransa 35 civarında Rus diplomatı sınır dışı etti.
Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınındaki Buça'da radikaller tarafından gerçekleştirilen provokasyonlar nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı. Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, Ukrayna'da nükleer silah kullanılma olasılığı olmadığını söyledi. Polyanskiy, "ABD'nin nükleer olmayan ülkelere yerleştirdiği nükleer silahlar Washington'a iade edilmeli" dedi.