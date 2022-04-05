Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait askeri eğitim merkezini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov’a göre, Ukrayna’daki özel askeri operasyon kapsamında Oçakov kenti yakınlarında Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri’ne ait bir eğitim merkezi yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla vuruldu. Bu merkez yabancı paralı askerlerin barınmasında da kullanılıyordu.

Konaşenkov'un açıklamaları şöyle:

‘Ukrayna ‘Rusya’nın öldürdüğü siviller’ konulu başka bir sahtecilik hazırlığında’

* Teyit edilen bilgilere göre, 4 Nisan gecesi Kiev’in 23 kilometre kuzeybatısındaki Moşun yerleşim biriminde Ukrayna Psikolojik Operasyonlar Ana Merkezi’nden askerler tarafından, daha sonra Batı medyası ile yayılmak üzere, Rusya ordusu tarafından öldürülmüş olduğu iddia edilen sivillerin yer aldığı bir mizansen video çekildi.

* Konaşenkov, Ukrayna özel servislerinin Sumi, Konotop ve başka kentlerde de bu tür faaliyetler organize ettiğini söyledi.

* Yüksek hassasiyetli füzelerle, Kremenets, Çerkasi, Zaporojye ve Novomoskovsk yerleşim bölgelerindeki Ukrayna birlikleri için kullanılan dört yakıt deposu imha edildi.

* Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 125 uçak, 91 helikopter, 398 insansız hava aracı, 226 füze savunma sistemi, 1969 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 214 çok amaçlı roketatar, 852 topçu sistemi ve 1873 özel askeri araç yer alıyor.

* Rus hava savunma sistemleri, Çernobayevka, Industrialnaya, Gurti ve Nijnyaya Krinka yerleşimlerinin bulunduğu bölgelerde dört insansız hava aracını düşürdü.

* Gece boyunca Ukrayna ordusuna ait 134 askeri unsur vuruldu.