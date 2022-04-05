https://tr.sputniknews.com/20220405/cem-kucuk-vatandas-takir-takir-her-seyi-aliyor-tuketim-rekorlari-kiriliyor-1055322225.html
Cem Küçük: Vatandaş takır takır her şeyi alıyor, tüketim rekorları kırılıyor
Cem Küçük: Vatandaş takır takır her şeyi alıyor, tüketim rekorları kırılıyor
Habertürk'te Kübra Par'la Açık ve Net programında konuşan, gazeteci Cem Küçük, "Dünya gerçeklerini göz ardı ediyorsun. Küresel tedarik zincirinin kırıldığını... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T12:29+0300
2022-04-05T12:29+0300
2022-04-05T12:29+0300
türkiye
cem küçük
ersan şen
tartışma
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Habertürk ekranlarında, gazeteci Cem Küçük ile Prof. Dr. Ersan Şen arasında tartışma yaşandı.Küçük, Ersan Şen'in zamlar hakkındaki sözlerine, "Dünya gerçeklerini göz ardı ediyorsun. Küresel tedarik zincirinin kırıldığını yok sayıyorsun. Sen söylediğin sebzeleri kışın alıyorsun git bir deyazın bak. Vatandaş takır takır her şeyi alıyor, tüketim rekorları kırılıyor" ifadelerini kullandı.
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cem küçük, ersan şen, tartışma
Cem Küçük: Vatandaş takır takır her şeyi alıyor, tüketim rekorları kırılıyor
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Habertürk'te Kübra Par'la Açık ve Net programında konuşan, gazeteci Cem Küçük, "Dünya gerçeklerini göz ardı ediyorsun. Küresel tedarik zincirinin kırıldığını yok sayıyorsun. Sen söylediğin sebzeleri kışın alıyorsun git bir deyazın bak. Vatandaş takır takır her şeyi alıyor, tüketim rekorları kırılıyor" dedi.
Habertürk ekranlarında, gazeteci Cem Küçük ile Prof. Dr. Ersan Şen arasında tartışma yaşandı.
Küçük, Ersan Şen'in zamlar hakkındaki sözlerine, "Dünya gerçeklerini göz ardı ediyorsun. Küresel tedarik zincirinin kırıldığını yok sayıyorsun. Sen söylediğin sebzeleri kışın alıyorsun git bir deyazın bak. Vatandaş takır takır her şeyi alıyor, tüketim rekorları kırılıyor" ifadelerini kullandı.