https://tr.sputniknews.com/20220405/cem-kucuk-vatandas-takir-takir-her-seyi-aliyor-tuketim-rekorlari-kiriliyor-1055322225.html

Cem Küçük: Vatandaş takır takır her şeyi alıyor, tüketim rekorları kırılıyor

Cem Küçük: Vatandaş takır takır her şeyi alıyor, tüketim rekorları kırılıyor

Habertürk'te Kübra Par'la Açık ve Net programında konuşan, gazeteci Cem Küçük, "Dünya gerçeklerini göz ardı ediyorsun. Küresel tedarik zincirinin kırıldığını... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T12:29+0300

2022-04-05T12:29+0300

2022-04-05T12:29+0300

türkiye

cem küçük

ersan şen

tartışma

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Habertürk ekranlarında, gazeteci Cem Küçük ile Prof. Dr. Ersan Şen arasında tartışma yaşandı.Küçük, Ersan Şen'in zamlar hakkındaki sözlerine, "Dünya gerçeklerini göz ardı ediyorsun. Küresel tedarik zincirinin kırıldığını yok sayıyorsun. Sen söylediğin sebzeleri kışın alıyorsun git bir deyazın bak. Vatandaş takır takır her şeyi alıyor, tüketim rekorları kırılıyor" ifadelerini kullandı.

türkiye

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cem küçük, ersan şen, tartışma