https://tr.sputniknews.com/20220405/cumhurbaskani-erdogan-japonya-basbakani-kisida-ile-telefonda-gorustu-1055331665.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya'nın Ukrayna... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T15:58+0300
2022-04-05T15:58+0300
2022-04-05T16:04+0300
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türkiye, japonya, recep tayyip erdoğan, fumio kishida
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü
15:58 05.04.2022 (güncellendi: 16:04 05.04.2022) Abone ol
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya'nın Ukrayna operasyonları ele alındı.