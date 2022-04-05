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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya'nın Ukrayna... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye, japonya, recep tayyip erdoğan, fumio kishida

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü

15:58 05.04.2022 (güncellendi: 16:04 05.04.2022)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Japonya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya'nın Ukrayna operasyonları ele alındı.
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