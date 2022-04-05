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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220405/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055316747.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.70 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.10 liradan başladı. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T09:20+0300
2022-04-05T09:20+0300
ekonomi
dolar
euro
türk lirası
altın
yarım gram altın
gram altın
çeyrek altın
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Dolar, 5 Nisan 2022 sabahında 14.70 lira bandının hemen altında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.6909 lira, satış fiyatı 14.6949 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.1065 lira alış fiyatı, 16.1095 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 5 Nisan 2022 sabahında 1928 dolar seviyesinde işlem görüyor.Gram altın ise 911 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.Spot piyasada çeyrek altın 1493 lira, yarım altın 2987 lira, tam altın ise 5956 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220404/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1055291342.html
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dolar, euro, türk lirası, altın, yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:20 05.04.2022
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© AA
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Dolar güne 14.70 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.10 liradan başladı.
Dolar, 5 Nisan 2022 sabahında 14.70 lira bandının hemen altında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.6909 lira, satış fiyatı 14.6949 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.1065 lira alış fiyatı, 16.1095 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı, 5 Nisan 2022 sabahında 1928 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Gram altın ise 911 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Spot piyasada çeyrek altın 1493 lira, yarım altın 2987 lira, tam altın ise 5956 liradan satılıyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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