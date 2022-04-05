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https://tr.sputniknews.com/20220405/endonezyada-dini-egitim-veren-kiz-yatili-okulunda-13-ogrenciye-tecavuz-eden-ogretmene-idam-cezasi--1055321255.html
Endonezya’da dini eğitim veren kız yatılı okulunda 13 öğrenciye tecavüz eden öğretmene idam cezası
Endonezya’da dini eğitim veren kız yatılı okulunda 13 öğrenciye tecavüz eden öğretmene idam cezası
Endonezya’nın Batı Java kentinde İslami eğitim veren yatılı okulda, 13 kız öğrenciye tecavüz ederek en az 8’ini hamile bırakan öğretmen hakkında ölüm cezası... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T12:37+0300
2022-04-05T12:39+0300
dünya
endonezya
idam
öğrenci
tecavüz
öğretmen
ölüm
hadım
kimyasal hadım
islam
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Herry Wirawan isimli Endonezyalı öğretmen, Şubat ayında görülen duruşmada, tecavüz suçundan ömür boyu hapis ve kimyasal yolla hadım edilme cezasına çarptırılmıştı. Savcılık ise karara itiraz ederek 36 yaşındaki öğretmene idam cezası verilmesini talep etti. Mahkeme, dün yapılan duruşmada 5 yıl içinde 13 kız öğrenciye tecavüz edip 8'ini hamile bırakan Wirawan hakkında savcılığın talebini kabul ederek idam cezası verdi.Dünkü duruşmaya katılmayan sanık, daha önce af talep ederek tecavüz ettiği öğrencilerin doğurdukları çocuklara babalık yaparak büyütme sözü vermişti.Tecavüzler sonucunda en az 9 bebek dünyaya geldiSanık Wirawan, 2016'dan 2021'e kadar Batı Java kentindeki okulda, otellerde veya kiralık apartman dairelerinde 11 ila 14 yaş arasındaki kızlara tecavüz etmekle suçlanıyordu. Tecavüzler sonucunda en az 9 bebeğin doğduğu bildirildi.Dava, 5 yıl içinde çok sayıda kurban olduğu için kamuoyunda oldukça tepki çekmişti. Polis, kurbanların tecavüz olayını kimseye söyleyemeyecek kadar korktuklarını aktarmıştı.Yerel mahkeme, sanığın mağdur öğrenciler tarafından talep edilen toplam 23 bin 200 dolar ve her bir kız çocuğuna tıbbi ve psikolojik tedavi için 600 ila 6 bin 000 dolar arasında tazminat ödemesine karar vermişti. Ancak yüksek mahkeme, Wirawan'ın sahibi olduğu bir vakıf da dahil olmak üzere tüm mal varlıklarına el konulması ve mağdurların yararına açık artırmaya çıkarılması kararını verdi.9 çocuk hakkında Çocuk ve Kadın Esirgeme Kurumu'na teslim kararıMahkeme ayrıca, kurbanlardan doğan 9 çocuk hakkında, 'mağdurlar zihinsel olarak çocuklarına bakmaya hazır olana kadar Çocuk ve Kadın Esirgeme Kurumu'na teslim edilmesi gerektiğine' hükmetti.Öte yandan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, İslami yatılı okullardaki cinsel istismar vakalarından endişe duyduğunu söyledi ve parlamentoyu, cinsel şiddetle ilgili bir yasa tasarısı oluşturma çalışmalarını hızlandırmaya çağırdı. Muhafazakar milletvekilleri ve İslami gruplar, tasarının evlilik dışı cinsel ilişki ve eşcinsel ilişkilere ilişkin yasakları içermesini de istiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220325/fransada-psikoposluk-kilisede-cinsel-istismara-ugrayan-cocuklar-icin-internet-sitesi-kurdu-1055050650.html
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endonezya, idam, öğrenci, tecavüz, öğretmen, ölüm, hadım, kimyasal hadım, islam, müslüman

Endonezya’da dini eğitim veren kız yatılı okulunda 13 öğrenciye tecavüz eden öğretmene idam cezası

12:37 05.04.2022 (güncellendi: 12:39 05.04.2022)
© AP PhotoEndonezya’da dini eğitim veren kız yatılı okulunda 13 öğrenciye tecavüz eden öğretmene idam cezası
Endonezya’da dini eğitim veren kız yatılı okulunda 13 öğrenciye tecavüz eden öğretmene idam cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© AP Photo
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Endonezya’nın Batı Java kentinde İslami eğitim veren yatılı okulda, 13 kız öğrenciye tecavüz ederek en az 8’ini hamile bırakan öğretmen hakkında ölüm cezası verildi. Ayrıca mahkeme, sanığın tüm mal varlıklarına el konulmasına ve mağdurların yararına açık artırmaya çıkarılmasına hükmetti.
Herry Wirawan isimli Endonezyalı öğretmen, Şubat ayında görülen duruşmada, tecavüz suçundan ömür boyu hapis ve kimyasal yolla hadım edilme cezasına çarptırılmıştı.
Savcılık ise karara itiraz ederek 36 yaşındaki öğretmene idam cezası verilmesini talep etti.
Mahkeme, dün yapılan duruşmada 5 yıl içinde 13 kız öğrenciye tecavüz edip 8'ini hamile bırakan Wirawan hakkında savcılığın talebini kabul ederek idam cezası verdi.
Dünkü duruşmaya katılmayan sanık, daha önce af talep ederek tecavüz ettiği öğrencilerin doğurdukları çocuklara babalık yaparak büyütme sözü vermişti.

Tecavüzler sonucunda en az 9 bebek dünyaya geldi

Sanık Wirawan, 2016'dan 2021'e kadar Batı Java kentindeki okulda, otellerde veya kiralık apartman dairelerinde 11 ila 14 yaş arasındaki kızlara tecavüz etmekle suçlanıyordu. Tecavüzler sonucunda en az 9 bebeğin doğduğu bildirildi.
Dava, 5 yıl içinde çok sayıda kurban olduğu için kamuoyunda oldukça tepki çekmişti. Polis, kurbanların tecavüz olayını kimseye söyleyemeyecek kadar korktuklarını aktarmıştı.
Yerel mahkeme, sanığın mağdur öğrenciler tarafından talep edilen toplam 23 bin 200 dolar ve her bir kız çocuğuna tıbbi ve psikolojik tedavi için 600 ila 6 bin 000 dolar arasında tazminat ödemesine karar vermişti.
Ancak yüksek mahkeme, Wirawan'ın sahibi olduğu bir vakıf da dahil olmak üzere tüm mal varlıklarına el konulması ve mağdurların yararına açık artırmaya çıkarılması kararını verdi.
Katoliklik - Kilise - Hristiyanlık - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
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9 çocuk hakkında Çocuk ve Kadın Esirgeme Kurumu'na teslim kararı

Mahkeme ayrıca, kurbanlardan doğan 9 çocuk hakkında, 'mağdurlar zihinsel olarak çocuklarına bakmaya hazır olana kadar Çocuk ve Kadın Esirgeme Kurumu'na teslim edilmesi gerektiğine' hükmetti.
Öte yandan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, İslami yatılı okullardaki cinsel istismar vakalarından endişe duyduğunu söyledi ve parlamentoyu, cinsel şiddetle ilgili bir yasa tasarısı oluşturma çalışmalarını hızlandırmaya çağırdı. Muhafazakar milletvekilleri ve İslami gruplar, tasarının evlilik dışı cinsel ilişki ve eşcinsel ilişkilere ilişkin yasakları içermesini de istiyor.
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