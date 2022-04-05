Endonezya’da dini eğitim veren kız yatılı okulunda 13 öğrenciye tecavüz eden öğretmene idam cezası
12:37 05.04.2022 (güncellendi: 12:39 05.04.2022)
© AP PhotoEndonezya’da dini eğitim veren kız yatılı okulunda 13 öğrenciye tecavüz eden öğretmene idam cezası
© AP Photo
Endonezya’nın Batı Java kentinde İslami eğitim veren yatılı okulda, 13 kız öğrenciye tecavüz ederek en az 8’ini hamile bırakan öğretmen hakkında ölüm cezası verildi. Ayrıca mahkeme, sanığın tüm mal varlıklarına el konulmasına ve mağdurların yararına açık artırmaya çıkarılmasına hükmetti.
Herry Wirawan isimli Endonezyalı öğretmen, Şubat ayında görülen duruşmada, tecavüz suçundan ömür boyu hapis ve kimyasal yolla hadım edilme cezasına çarptırılmıştı.
Savcılık ise karara itiraz ederek 36 yaşındaki öğretmene idam cezası verilmesini talep etti.
SEAtizens, there's a new update!— SEA Today News (@seatodaynews) April 4, 2022
The Bandung High Court, West Java, granted the prosecutor's appeal and sentenced the defendant to the death penalty for raping a dozen students, Herry Wirawan, Monday (4/4). #SEAToday #SEATodayNews #Jakarta #Indonesia #HerryWirawan pic.twitter.com/KSpbMx6sWG
Mahkeme, dün yapılan duruşmada 5 yıl içinde 13 kız öğrenciye tecavüz edip 8'ini hamile bırakan Wirawan hakkında savcılığın talebini kabul ederek idam cezası verdi.
Dünkü duruşmaya katılmayan sanık, daha önce af talep ederek tecavüz ettiği öğrencilerin doğurdukları çocuklara babalık yaparak büyütme sözü vermişti.
#KazofmUpdates#WorldNews— 97.8 Kazo FM Omushomesa (@978KazoFM) April 4, 2022
An Indonesian court has upheld a death sentence to a teacher identified as Herry Wirawan for raping 13 girls between 12 and 16 years and impregnating 8 of his victims at an Islamic school. pic.twitter.com/b3J2wbBHyq
Tecavüzler sonucunda en az 9 bebek dünyaya geldi
Sanık Wirawan, 2016'dan 2021'e kadar Batı Java kentindeki okulda, otellerde veya kiralık apartman dairelerinde 11 ila 14 yaş arasındaki kızlara tecavüz etmekle suçlanıyordu. Tecavüzler sonucunda en az 9 bebeğin doğduğu bildirildi.
Dava, 5 yıl içinde çok sayıda kurban olduğu için kamuoyunda oldukça tepki çekmişti. Polis, kurbanların tecavüz olayını kimseye söyleyemeyecek kadar korktuklarını aktarmıştı.
Yerel mahkeme, sanığın mağdur öğrenciler tarafından talep edilen toplam 23 bin 200 dolar ve her bir kız çocuğuna tıbbi ve psikolojik tedavi için 600 ila 6 bin 000 dolar arasında tazminat ödemesine karar vermişti.
Ancak yüksek mahkeme, Wirawan'ın sahibi olduğu bir vakıf da dahil olmak üzere tüm mal varlıklarına el konulması ve mağdurların yararına açık artırmaya çıkarılması kararını verdi.
9 çocuk hakkında Çocuk ve Kadın Esirgeme Kurumu'na teslim kararı
Mahkeme ayrıca, kurbanlardan doğan 9 çocuk hakkında, 'mağdurlar zihinsel olarak çocuklarına bakmaya hazır olana kadar Çocuk ve Kadın Esirgeme Kurumu'na teslim edilmesi gerektiğine' hükmetti.
Öte yandan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, İslami yatılı okullardaki cinsel istismar vakalarından endişe duyduğunu söyledi ve parlamentoyu, cinsel şiddetle ilgili bir yasa tasarısı oluşturma çalışmalarını hızlandırmaya çağırdı. Muhafazakar milletvekilleri ve İslami gruplar, tasarının evlilik dışı cinsel ilişki ve eşcinsel ilişkilere ilişkin yasakları içermesini de istiyor.