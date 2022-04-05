https://tr.sputniknews.com/20220405/eski-avcilar-belediye-baskani-handan-toprak-tutuklandi-1055315610.html

Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak tutuklandı

Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında eski Avcılar Belediye Başkanı Handan... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T07:53+0300

2022-04-05T07:53+0300

2022-04-05T07:53+0300

türkiye

handan toprak

avcılar

tutuklama

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.Adliyede savcılığa çıkarılan Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklama, 10 şüpheli ise adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.Hakimliğe çıkarılan Handan Toprak ve 7 aktif belediye personelinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.NE OLMUŞTU?Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek, kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında 1 Nisan'da gözaltı kararı vermişti.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliyi yakalamıştı.Diğer 6 şüphelinin de Aralık 2021'de düzenlenen benzer bir operasyonda tutuklandıkları anlaşılmıştı.

türkiye

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handan toprak, avcılar, tutuklama