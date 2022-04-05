https://tr.sputniknews.com/20220405/goztepe-abramovic-iddialarini-yalanladi-1055341115.html
Göztepe, Abramoviç iddialarını yanıtladı: Abramoviç kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı
Göztepe, Abramoviç iddialarını yanıtladı: Abramoviç kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı
Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, son dönemde basında yer alan ve kulübün Rus iş insanı Abramoviç'e satıldığı haberlerini yalanladı. Papatya, "Abramoviç'in... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T21:25+0300
2022-04-05T21:25+0300
2022-04-05T21:34+0300
spor
göztepe
roman abromoviç
chelsea
spor toto süper lig
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulübün sahibi Mehmet Sepil, geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı. Sepil'in açıklamasıyla beraber basında sıkça yer alan Chelsea Kulübü'nün sahibi Rus iş insanı Roman Abramoviç'in Göztepe'yi satın alacağı iddiaları gündeme geldi. Söz konusu haberler hakkında Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya'dan yalanlama geldi. Talat Papatya, "Böyle bir durum yok. Abramoviç'in Göztepe'yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok. Görüşmeler belli bir olgunluğa ulaştığında gerekli açıklamayı yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
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göztepe, roman abromoviç, chelsea, spor toto süper lig
Göztepe, Abramoviç iddialarını yanıtladı: Abramoviç kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı
21:25 05.04.2022 (güncellendi: 21:34 05.04.2022) Abone ol
Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, son dönemde basında yer alan ve kulübün Rus iş insanı Abramoviç'e satıldığı haberlerini yalanladı. Papatya, "Abramoviç'in Göztepe'yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulübün sahibi Mehmet Sepil, geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı. Sepil'in açıklamasıyla beraber basında sıkça yer alan Chelsea Kulübü'nün sahibi Rus iş insanı Roman Abramoviç'in Göztepe'yi satın alacağı iddiaları gündeme geldi. Söz konusu haberler hakkında Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya'dan yalanlama geldi. Talat Papatya, "Böyle bir durum yok. Abramoviç'in Göztepe'yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok. Görüşmeler belli bir olgunluğa ulaştığında gerekli açıklamayı yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.