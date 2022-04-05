https://tr.sputniknews.com/20220405/goztepe-abramovic-iddialarini-yalanladi-1055341115.html

Göztepe, Abramoviç iddialarını yanıtladı: Abramoviç kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı

Göztepe, Abramoviç iddialarını yanıtladı: Abramoviç kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, son dönemde basında yer alan ve kulübün Rus iş insanı Abramoviç'e satıldığı haberlerini yalanladı. Papatya, "Abramoviç'in... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T21:25+0300

2022-04-05T21:25+0300

2022-04-05T21:34+0300

spor

göztepe

roman abromoviç

chelsea

spor toto süper lig

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulübün sahibi Mehmet Sepil, geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı. Sepil'in açıklamasıyla beraber basında sıkça yer alan Chelsea Kulübü'nün sahibi Rus iş insanı Roman Abramoviç'in Göztepe'yi satın alacağı iddiaları gündeme geldi. Söz konusu haberler hakkında Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya'dan yalanlama geldi. Talat Papatya, "Böyle bir durum yok. Abramoviç'in Göztepe'yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok. Görüşmeler belli bir olgunluğa ulaştığında gerekli açıklamayı yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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göztepe, roman abromoviç, chelsea, spor toto süper lig