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Göztepe, Abramoviç iddialarını yanıtladı: Abramoviç kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı
Göztepe, Abramoviç iddialarını yanıtladı: Abramoviç kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı
Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, son dönemde basında yer alan ve kulübün Rus iş insanı Abramoviç'e satıldığı haberlerini yalanladı. Papatya, "Abramoviç'in... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulübün sahibi Mehmet Sepil, geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı. Sepil'in açıklamasıyla beraber basında sıkça yer alan Chelsea Kulübü'nün sahibi Rus iş insanı Roman Abramoviç'in Göztepe'yi satın alacağı iddiaları gündeme geldi. Söz konusu haberler hakkında Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya'dan yalanlama geldi. Talat Papatya, "Böyle bir durum yok. Abramoviç'in Göztepe'yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok. Görüşmeler belli bir olgunluğa ulaştığında gerekli açıklamayı yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
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göztepe, roman abromoviç, chelsea, spor toto süper lig

Göztepe, Abramoviç iddialarını yanıtladı: Abramoviç kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı

21:25 05.04.2022 (güncellendi: 21:34 05.04.2022)
© AFP 2022 / HRVOJE POLANChelsea'nin sahibi Roman Abramoviç
Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© AFP 2022 / HRVOJE POLAN
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Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, son dönemde basında yer alan ve kulübün Rus iş insanı Abramoviç'e satıldığı haberlerini yalanladı. Papatya, "Abramoviç'in Göztepe'yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulübün sahibi Mehmet Sepil, geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı. Sepil'in açıklamasıyla beraber basında sıkça yer alan Chelsea Kulübü'nün sahibi Rus iş insanı Roman Abramoviç'in Göztepe'yi satın alacağı iddiaları gündeme geldi. Söz konusu haberler hakkında Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya'dan yalanlama geldi. Talat Papatya, "Böyle bir durum yok. Abramoviç'in Göztepe'yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok. Görüşmeler belli bir olgunluğa ulaştığında gerekli açıklamayı yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
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