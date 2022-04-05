https://tr.sputniknews.com/20220405/hindistanda-basortusu-yasaginin-kapsami-genisletildi-basortulu-ogretmenler-sinavlara-giremeyecek-1055319883.html

Hindistan'da başörtüsü yasağının kapsamı genişletildi: Başörtülü öğretmenler sınavlara giremeyecek

Hindistan'da başörtüsü yasağının kapsamı genişletildi: Başörtülü öğretmenler sınavlara giremeyecek

Hindistan'da Karnataka eyalet hükümeti, sınav merkezlerinde devam eden yönetim kurulu sınavları sırasında gözetmen öğretmenlerin başörtüsü takmasına izin... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T11:54+0300

2022-04-05T11:54+0300

2022-04-05T11:54+0300

dünya

hindistan

karnataka

eyalet

müslüman

islam

başörtüsü

başörtüsü yasağı

öğretmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053908095_0:55:1200:730_1920x0_80_0_0_cccdc26cd92e9bd13bb5e25aa5732912.jpg

15 Mart'ta Karnataka Yüksek Mahkemesi, okullarda sınıf içinde başörtüsü giyilemeyeceğini ve öğrencilerin okul kıyafet kurallarına uyması gerektiğini belirten bir karar aldı.Pazartesi günü The Times of India'ya konuşan Karnataka Eğitim Bakanı B.C. Nagesh, başörtüsü yasağı kararının kapsamının genişletildiğini, başörtülü öğretmenlerin sınav merkezlerine alınmayacağını açıkladı. Nagesh, öğrencilerin kurallara uymaya zorlandığı ortamda, öğretmenlerin başörtüsü takmasının 'ahlaki açıdan doğru olmayacağı' düşünüldüğü için böyle bir kararın alındığını söyledi.Bakan ayrıca, başörtüsü takmakta ısrar eden öğretmenlerin sınav görevinden alınacağını da sözlerine ekledi.Nagesh'in yorumları, eyaletteki Karnataka hükümetini Müslüman öğretmenlere karşı ayrımcılık yapmakla suçlayan bir grup eylemci tarafından protesto edildi.Hindustan Times'ın aktardığına göre avukat ve aktivist Vinaya S, "Eğitim Bakanı'nın açıklaması mahkemenin kurallarına aykırı ve ayrımcı" dedi. Hint aktivist, "Bakan, mahkeme kararını oldukça yanlış yorumladı" diye ekledi.Avukatlar ve hukuk öğrencilerinden oluşan bir sivil toplum kuruluşu ise konuyla ilgili yanıltıcı ifadeleri olduğu iddiasıyla Nagesh'e yasal bir bildirimde bulunmuştu.Bu arada Karnataka hükümeti, Müslüman öğrencilerin sınavlara tesettürlü girmesine izin verdiği iddiasıyla öğretmenler de dahil olmak üzere 7 okul yetkilisinin görevlerini askıya almıştı. Ancak öğretmenler söz konusu iddiayı reddetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220315/hindistanda-yuksek-mahkeme-basortusu-yasagini-onayladi--1054724714.html

hindistan

karnataka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hindistan, karnataka, eyalet, müslüman, islam, başörtüsü, başörtüsü yasağı, öğretmen