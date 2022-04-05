https://tr.sputniknews.com/20220405/ibb-baskani-imamoglu-iski-her-ay-300-milyon-lira-zarar-ediyor-1055317813.html

İBB Başkanı İmamoğlu: İSKİ her ay 300 milyon lira zarar ediyor

İBB Başkanı İmamoğlu: İSKİ her ay 300 milyon lira zarar ediyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İSKİ ocak-şubat-mart aylarında her ay 300 milyon lira zarar ediyor. Niçin? Seçildik 2019 mart. 3 yıldır İBB'nin kurumu İSKİ'ye zam... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T10:02+0300

2022-04-05T10:02+0300

2022-04-05T10:02+0300

politika

ekrem imamoğlu

iski

ibb

adil karaismailoğlu

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Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına katılan İBB Başkanı İmamoğlu, İSKİ'nin her ay 300 milyon lira zarar ettiğini belirtti ve "İSKİ ocak-şubat-mart aylarında her ay 300 milyon lira zarar ediyor. Niçin? Seçildik 2019 mart. 3 yıldır İBB'nin kurumu İSKİ'ye zam neredeyse verilmedi. İBB 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı su temini yapan şehirdir. Melen'den su basıyoruz. Elektrik maliyeti çok büyük. Şuanda 3 milyarı aştı elektrik maliyeti. 170 milyon lira olan doğalgaz maliyeti 570 milyon liraya çıktı. Zam meselesinin kaynağı belediye olamaz ki ekonomi yönetimi! Ekonomideki fiyat artışlarının kaynağı ekonomiyi yönetenlerdir" diye konuştu. 'İBB başkanlığıma puanım 7,5’dan 8'İmamoğlu, Küçükkaya’nın “şimdiye kadarki belediye başkanlığı dönemine bir puan vermesini” istemesi üzerine şunları kaydetti:“Zor dönemde başarılı işler yaptık hatta iz bırakan işlerimiz var. 10 metroyu birden yapmak, pandemi döneminde buna kaynak bulmak. Bazı büyükelçiler aylarca Türkiye’ye gelemedi gibi gibi sorunların olduğu dönemde 10 metroyu yapmak kent ormanlarını kazandırmak. Geçenlerde 10 günde yağan yağmur bir günde yağdı ve İstanbul’da tek bir su baskını okudunuz mu? 104 nokta tespit ettik 85’ini bitirdik. (Küçükkaya: 1’den 10’a kadar kendisini puanlarsanız kaç veririsiniz?) 7,5’dan 8 veririm kendime. Bu zor dönemde yetişemediğimiz işler, engelleme unsurlarını da başkasına mal etmiyorum kendimden kırıyorum yine. Bazı işler daha hızlı olurdu.”İmamoğlu'ndan Sabah gazetesine: Sen nerede yaşıyorsun Allah aşkına, Patagonya’da mı yaşıyorsun!İmamoğlu, Sabah gazetesinin İBB'nin ulaşım zammına "fahiş zam" diyen Sabah gazetesine tepki gösterdi. İmamoğlu, "Metroya 1,5 milyar liraya elektrik faturasın, ne fahiş zammından bahsediyorsun! Sabah gazetesi sen nerede yaşıyorsun Allah aşkına, Patagonya’da mı yaşıyorsun? Bu zavallı ulaştırma bakanlığının temsilcisi zavallı şahsiyet sen nerede yaşıyorsun" diye sitem etti.İmamoğlu, açıklamalarının devamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'na tepki göstererek, "'Benim olmayan bertaraf olsun' bu akıl. Bakan Bey burada görev yapmış, benim de genel sekreter yardımcım oldu 17-18 gün. Şimdi Ulaştırma Bakanı. Allah sana akıl versin. Bu İstanbul'da yöneticilik yaptın şimdi İstanbul'a ihanet ediyorsun. Yazık" ifadelerini kullandı. İmamoğlu’ndan tekne yanıtıİmamoğlu, İBB'nin teknesini kullanmasıyla ilgili gelen eleştirilere de yanıt verdi. İmamoğlu, "Bizim o işlerde işimiz yok, tamamen yalan dolan, tamamen uydurma. İBB’nin bir firmasının kimi zaman personel kimi zaman acil hizmete giden teknesini belli bir sayıda İBB Başkanı kullandı diye bunu haber yapan akıl sadece ben nereden tutarım diyen akıl. Zaten bu işler teftiş ediliyor bir şey çıktığı da yok" dedi."İstanbul'u kaybetmek bu planlarını sekteye uğrattı"İmamoğlu, UKOME’de ulaşımda zamma karşı çıkanlara da tepki gösterdi. İmamoğlu, “Bizim hâlâ bulamadığımız belki de kafalarında çok farklı planları vardı. İstanbul'u kaybetmek bu planlarını sekteye uğrattı. Sevdam İstanbul diyen anlayış bunu yapamaz” diye konuştu.

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ekrem imamoğlu, iski, ibb, adil karaismailoğlu