https://tr.sputniknews.com/20220405/icisleri-bakanligindan-imamoglunun-sozlerine-iliskin-aciklama-suc-kaydi-olan-kisiler-de-mevcut-1055329742.html

İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu’nun sözlerine ilişkin açıklama: 'Suç kaydı' olan kişiler de mevcut'

İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu’nun sözlerine ilişkin açıklama: 'Suç kaydı' olan kişiler de mevcut'

İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'de terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı iddiasıyla ilgili yürütülen... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T15:15+0300

2022-04-05T15:15+0300

2022-04-05T15:15+0300

politika

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bir televizyon programındaki sözlerine yönelik açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı iddiası ile ilgili olarak Bakanlığımızca 3 aydır soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma sebebiyle 86 bin belediye çalışanının zan altında bırakıldığı, gelinen nokta itibarıyla müfettişlerin sadece 8 iltisaklı personel tespit edebildikleri ve soruşturmanın boş çıktığı, halen belediyede 80 müfettişin çalıştığı şeklinde gerçeği yansıtmayan beyan ve açıklamalarda bulunduğu anlaşılmıştır. Müfettişlerin yürüttüğü görevin halen devam ettiği hassasiyeti de göz önünde bulundurularak, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur” denildi.'Kaç personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırıldığı belirlenmiştir'İçişleri Bakanlığı makamının 20.12.2021 tarihli onayı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2019 yılından itibaren yapılan personel, ihale ve işyeri ruhsatlarına ilişkin özel teftiş başlatıldığı, bu çerçevede mülkiye ve ticaret müfettişleri ile Hazine ve Maliye uzmanından müteşekkil 8 kişilik bir denetim ekibi görevlendirildiği, incelenen konulardan birinin de personel işlerine ilişkin olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:'İstihdam edilen kişiler arasında 'suç kaydı' bulunduğu bildirilen kişiler de mevcut'Yapılan soruşturma çerçevesinde İBB’ye istihdam edilenler arasında anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve terör suçları sebebiyle mahkumiyet kararı almış kişilerin de bulunduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:'Müfettişler sadece 8 kişi bulabildiler’ şeklinde dile getirilen husus tamamen gerçek dışıdır'İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’nin 86 bin çalışanını zan altında bırakacak hiçbir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı. Açıklamada, “İBB Başkanı tarafından 'Müfettişler sadece 8 kişi bulabildiler' şeklinde dile getirilen husus tamamen gerçek dışıdır. Bu kişiler daha müfettişler çalışmaya başlamadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Din Alimleri Yardımlaşma Derneği (DİAYDER) hakkındaki soruşturmada isimleri geçen ve dernek ile bağlantılı olarak İBB şirketlerinde işe alındığı ve soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra işten çıkartıldıkları anlaşılan kişilerdir. İddia edildiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 86 bin çalışanını zan altında bırakacak hiçbir durum söz konu değildir. Çünkü yapılan incelemenin çalışanların tamamıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yapılan çalışmanın esası bu dönemde işe alınanlardan adli sicil kaydı ile emniyet birimlerinde arşiv kaydı bulunanların belirlenmesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmemiş olan hukuki sürecin işletilmesidir” denildi.'İBB’de halen 80 müfettişin çalışmakta olduğu iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır'5 Nisan 2022 tarihinden itibaren İBB ve bağlı kuruluşlarında aktif olarak 23 müfettişin görev yaptığının altı çizilen açıklamada, İmamoğlu’nun müfettişlerin çalışma yürüttüğü bir konuda televizyonlarda kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunmasının devam eden görevi etkileme amacını taşıdığının aşikar olduğu anlatıldı. Bakanlık tarafından şu ifadeler kullanıldı:

https://tr.sputniknews.com/20220405/ibb-baskani-imamoglu-iski-her-ay-300-milyon-lira-zarar-ediyor-1055317813.html

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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)