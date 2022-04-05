https://tr.sputniknews.com/20220405/iki-oscar-odullu-iranli-yonetmen-asgar-ferhadi-fikri-intihalden-suclu-bulundu-1055318469.html
İki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Ferhadi, 'intihal'den suçlu bulundu: Hapis cezasıyla karşı karşıya
İki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Ferhadi, 'intihal'den suçlu bulundu: Hapis cezasıyla karşı karşıya
Öğrencisinin belgeselinin hikayesini kaynak göstermeden aldığı iddia edilen Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi, 'Kahraman' filminde 'intihal' yaptığı... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T10:54+0300
2022-04-05T10:54+0300
2022-04-05T11:07+0300
yaşam
iran
yönetmen
ashgar ferhadi
asgar ferhadi
ceza
intihal
suç
film
kahraman
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İran'da mahkeme, iki Oscar ödüllü yönetmen Asgar Ferhadi'yi, eski öğrencisi Azade Mesihzade'nin daha önce yayınlanan belgeseli 'All Winners All Losers'ın belirli bölümlerindeki hikayeyi, 'Kahraman' (A Hero) filmi için 'kaynak göstermeden aldığı' gerekçesiyle suçlu buldu.Mahkemenin kararının bağlayıcı olacağı ve kararda temyize gidilemeyeceği belirtilirken, Ferhadi'nin cezasını ise ikinci bir yargıç belirleyecek. Ünlü yönetmenin, filmin sinemalarda veya çevrim içi olarak gösteriminden elde ettiği tüm gelirleri Mesihzade'ye devretmek zorunda kalabileceği ve hatta hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.Ferhadi, filmin Mesihzade'nin geliştirdiği 'All Winners All Losers' belgesli ile aynı gerçek hikayeye dayandığını kabul etmişti. Ancak yönetmen, hikayeyi öğrencisinden bağımsız olarak araştırdığını iddia ederek Mesihzade'ye danışmamıştı.Daha sonra İranlı yönetmen, Mesihzade'ye hakaret davası açmıştı. Mesihzade de, Ferhadi'nin orijinal eserini intihal ettiğini iddia ederek kendisine karşı dava açmıştı.Bu hafta İran mahkemesi, her iki davayı da Mesihzade'nin lehine kararlaştırarak hakaret davasını düşürdü ve Ferhadi'yi 'intihal'den suçlu buldu.Geçen yıl Cannes Film Festivali'nde galası yapılan 'Kahraman', festivalde Büyük Jüri ödülünü kazanmıştı. Ödüllü film, bugüne kadar dünya genelinde sinemalarda yaklaşık 2.5 milyon dolar hasılat elde etti.Ünlü film yönetmeni ve senarist Asgar Ferhadi, birçok uluslararası ödülünün yanı sıra 2012 ve 2017 yıllarında iki Oscar ödülü almış, 2011 yılında Altın Ayı, 2016 yılında da Altın Küre ödüllerini kazanmıştı.Ferhadi ayrıca, 2012 yılında Time dergisi tarafından dünyadaki en etkili 100 isim arasında gösterilmişti.
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İki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Ferhadi, 'intihal'den suçlu bulundu: Hapis cezasıyla karşı karşıya
10:54 05.04.2022 (güncellendi: 11:07 05.04.2022) Abone ol
Öğrencisinin belgeselinin hikayesini kaynak göstermeden aldığı iddia edilen Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi, 'Kahraman' filminde 'intihal' yaptığı gerekçesiyle suçlu bulundu. Ferhadi'nin hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.
İran'da mahkeme, iki Oscar ödüllü yönetmen Asgar Ferhadi'yi, eski öğrencisi Azade Mesihzade'nin daha önce yayınlanan belgeseli 'All Winners All Losers'ın belirli bölümlerindeki hikayeyi, 'Kahraman' (A Hero) filmi için 'kaynak göstermeden aldığı' gerekçesiyle suçlu buldu.
Mahkemenin kararının bağlayıcı olacağı ve kararda temyize gidilemeyeceği belirtilirken, Ferhadi'nin cezasını ise ikinci bir yargıç belirleyecek.
Ünlü yönetmenin, filmin sinemalarda veya çevrim içi olarak gösteriminden elde ettiği tüm gelirleri Mesihzade'ye devretmek zorunda kalabileceği ve hatta hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.
Ferhadi, filmin Mesihzade'nin geliştirdiği 'All Winners All Losers' belgesli ile aynı gerçek hikayeye dayandığını kabul etmişti. Ancak yönetmen, hikayeyi öğrencisinden bağımsız olarak araştırdığını iddia ederek Mesihzade'ye danışmamıştı.
Daha sonra İranlı yönetmen, Mesihzade'ye hakaret davası açmıştı. Mesihzade de, Ferhadi'nin orijinal eserini intihal ettiğini iddia ederek kendisine karşı dava açmıştı.
Bu hafta İran mahkemesi, her iki davayı da Mesihzade'nin lehine kararlaştırarak hakaret davasını düşürdü ve Ferhadi'yi 'intihal'den suçlu buldu.
Geçen yıl Cannes Film Festivali'nde galası yapılan 'Kahraman', festivalde Büyük Jüri ödülünü kazanmıştı. Ödüllü film, bugüne kadar dünya genelinde sinemalarda yaklaşık 2.5 milyon dolar hasılat elde etti.
Ünlü film yönetmeni ve senarist Asgar Ferhadi, birçok uluslararası ödülünün yanı sıra 2012 ve 2017 yıllarında iki Oscar ödülü almış, 2011 yılında Altın Ayı, 2016 yılında da Altın Küre ödüllerini kazanmıştı.
Ferhadi ayrıca, 2012 yılında Time dergisi tarafından dünyadaki en etkili 100 isim arasında gösterilmişti.