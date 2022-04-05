https://tr.sputniknews.com/20220405/iletisim-baskani-altun-trt-fransizca-yayincilik-tarihinde-onemli-bir-kilometre-tasi-olacak-1055342572.html
İletişim Başkanı Altun: TRT Fransızca, yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak
İletişim Başkanı Altun: TRT Fransızca, yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak
İletişim Başkanı Altun, TRT'nin Fransızca dijital haber platformu "TRT Français"in yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacağını ifade etti. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T23:15+0300
2022-04-05T23:15+0300
2022-04-05T23:15+0300
fahrettin altun
türkiye
trt
fransa
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, "TRT Français"in yayın hayatına başlaması dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "TRT Fransızca, yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak. Bu platformun, Fransızca dilinde birinci sınıf habercilik için bir zemin teşkil edeceğine, zamanımızın en acil ve yakıcı sorunlarının, hikayelerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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fahrettin altun, trt, fransa
İletişim Başkanı Altun: TRT Fransızca, yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak
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İletişim Başkanı Altun, TRT'nin Fransızca dijital haber platformu "TRT Français"in yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, "TRT Français"in yayın hayatına başlaması dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "TRT Fransızca, yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak. Bu platformun, Fransızca dilinde birinci sınıf habercilik için bir zemin teşkil edeceğine, zamanımızın en acil ve yakıcı sorunlarının, hikayelerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.