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https://tr.sputniknews.com/20220405/ingiltereden-sonra-fransada-da-tonlarca-kinder-urunu-geri-cagrildi-1055328254.html
İngiltere'den sonra Fransa'da da tonlarca Kinder ürünü geri çağrıldı
İngiltere'den sonra Fransa'da da tonlarca Kinder ürünü geri çağrıldı
İngiltere'de Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında çocuklara salmonella bulaşması nedeniyle bazı parti yumurtaların geri çağrılmasının... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T14:41+0300
2022-04-05T14:46+0300
kinder sürpriz
dünya
ingiltere
fransa
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Ferrero'dan yapılan açıklamada, Fransa'da raflarda yer alan Belçika'da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününün 'salmonella vakalarıyla' muhtemel bağlantısı nedeniyle geri çağrıldığı belirtildi.Fransa'da marketlerde satılan Kinder ürünlerinin salmonella vakalarıyla herhangi bir bağlantısının tespit edilmediği, tüketicilerden de henüz şikayet gelmediği aktarılırken, geri çağırmaya konu ürünlerin tüketilmemesi istendi.Geri çağrılan ürünler arasında Kinder Sürpriz yumurtaları, Schoko-Bons ve küçük yumurtalar ile diğer bazı Kinder çikolatalar yer alıyor.Fransa'da henüz salmonella vakası rapor edilmedi.İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından, Ferrero firması önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.Salgın nedeniyle herhangi bir can kaybı bildirilmedi.Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor. Vakaların çoğunda birkaç gün içinde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıfların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220404/ferrero-avrupada-salmonella-salginiyla-baglantili-kinder-surpriz-urunlerini-piyasadan-topladi-1055308659.html
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kinder sürpriz, ingiltere, fransa

İngiltere'den sonra Fransa'da da tonlarca Kinder ürünü geri çağrıldı

14:41 05.04.2022 (güncellendi: 14:46 05.04.2022)
© AFP 2022Kinder sürpriz
Kinder sürpriz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© AFP 2022
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İngiltere'de Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında çocuklara salmonella bulaşması nedeniyle bazı parti yumurtaların geri çağrılmasının ardından, üretici Ferrero şirketi Fransa'daki bazı Kinder çikolata ürünleri için de aynı uygulamaya gitti.
Ferrero'dan yapılan açıklamada, Fransa'da raflarda yer alan Belçika'da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününün 'salmonella vakalarıyla' muhtemel bağlantısı nedeniyle geri çağrıldığı belirtildi.
Fransa'da marketlerde satılan Kinder ürünlerinin salmonella vakalarıyla herhangi bir bağlantısının tespit edilmediği, tüketicilerden de henüz şikayet gelmediği aktarılırken, geri çağırmaya konu ürünlerin tüketilmemesi istendi.
Geri çağrılan ürünler arasında Kinder Sürpriz yumurtaları, Schoko-Bons ve küçük yumurtalar ile diğer bazı Kinder çikolatalar yer alıyor.

Fransa'da henüz salmonella vakası rapor edilmedi.

İngiltere'de 63 çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaşmasının ardından, Ferrero firması önlem olarak son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan 2 parti yumurtayı geri çağırmıştı.
Salgın nedeniyle herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor. Vakaların çoğunda birkaç gün içinde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıfların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.
Kinder Sürpriz. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
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Ferrero, Avrupa'da salmonella salgınıyla bağlantılı Kinder Sürpriz ürünlerini piyasadan topladı
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