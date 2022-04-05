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İşçi servisi TIR'la çarpıştı: İkisi ağır 24 yaralı
İşçi servisi TIR'la çarpıştı: İkisi ağır 24 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisiyle TIR çarpıştı. İlk belirlemelere göre 20 yaralı var. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
kaza
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TIR ile servis midibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB) kapısı mevkisinde TIR ile servis midibüsü çarpıştı.Bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.Yaralılara, sağlık ekiplerince müdahale ediliyor.
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kaza, kocaeli, tir

İşçi servisi TIR'la çarpıştı: İkisi ağır 24 yaralı

18:15 05.04.2022
© Fotoğrafİşçi servisi TIR'la çarpıştı: İkisi ağır 24 yaralı
İşçi servisi TIR'la çarpıştı: İkisi ağır 24 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© Fotoğraf
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisiyle TIR çarpıştı. İlk belirlemelere göre 20 yaralı var.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TIR ile servis midibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB) kapısı mevkisinde TIR ile servis midibüsü çarpıştı.
Bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Yaralılara, sağlık ekiplerince müdahale ediliyor.
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