https://tr.sputniknews.com/20220405/isci-servisi-tirla-carpisti-ikisi-agir-24-yarali-1055336748.html

İşçi servisi TIR'la çarpıştı: İkisi ağır 24 yaralı

İşçi servisi TIR'la çarpıştı: İkisi ağır 24 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisiyle TIR çarpıştı. İlk belirlemelere göre 20 yaralı var. 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T18:15+0300

2022-04-05T18:15+0300

2022-04-05T18:15+0300

yaşam

kaza

kocaeli

tir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055336867_30:0:1260:692_1920x0_80_0_0_32e645a06b3a3ee1d88bcb55272ceb9c.png

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TIR ile servis midibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB) kapısı mevkisinde TIR ile servis midibüsü çarpıştı.Bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.Yaralılara, sağlık ekiplerince müdahale ediliyor.

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kaza, kocaeli, tir