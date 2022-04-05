https://tr.sputniknews.com/20220405/isci-servisi-tirla-carpisti-ikisi-agir-24-yarali-1055336748.html
İşçi servisi TIR'la çarpıştı: İkisi ağır 24 yaralı
İşçi servisi TIR'la çarpıştı: İkisi ağır 24 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisiyle TIR çarpıştı. İlk belirlemelere göre 20 yaralı var. 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T18:15+0300
2022-04-05T18:15+0300
2022-04-05T18:15+0300
yaşam
kaza
kocaeli
tir
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TIR ile servis midibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB) kapısı mevkisinde TIR ile servis midibüsü çarpıştı.Bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.Yaralılara, sağlık ekiplerince müdahale ediliyor.
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kaza, kocaeli, tir
İşçi servisi TIR'la çarpıştı: İkisi ağır 24 yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisiyle TIR çarpıştı. İlk belirlemelere göre 20 yaralı var.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TIR ile servis midibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB) kapısı mevkisinde TIR ile servis midibüsü çarpıştı.
Bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Yaralılara, sağlık ekiplerince müdahale ediliyor.